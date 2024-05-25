У белорусов осталось 10 дней до важной даты 25.05.2024, 9:20

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Что будет, если пропустить дедлайн?

У белорусов осталось 10 дней, чтобы заплатить подоходный налог за доходы, которые были в 2023 году. Дедлайн — 3 июня включительно, уточняют в Министерстве по налогам и сборам.

За нарушение этого дедлайна грозит штраф. Если сумма неуплаченного (или недоплаченного) сбора превысит половину базовой величины (на сегодня это 20 рублей), то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога. При этом он не может быть меньше половины базовой величины. Речь идет о тех, кто успел подать налоговую декларацию за прошлый год.

В МНС уточняют, что один из способов внести налоги — через личный кабинет плательщика на сайте ведомства. Такая возможность доступна для клиентов «Беларусбанка», «Белгазпромбанка», «Альфа-Банка», «Белинвестбанка», «Приорбанка», «Технобанка», «Белагропромбанка».