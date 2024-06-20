В Гродно шесть силовиков в касках и бронежилетах задерживали певчего церковного хора 20.06.2024, 20:07

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Кейта Даниэль-Ландсей. Фото: Facebook

Лукашисты панически боятся инакомыслящих.

В Гродно за комментарии и протесты задержали уроженца Минска — певчего церковного хора. Видео задержания опубликовал один из телеграм-каналов силовиков.

На видео мужчина говорит, что в 2020 году участвовал в протестах и оставлял негативные комментарии в адрес власти и сотрудников милиции, плохо относился к российским военным и выступал против войны в Украине.

По данным телеграм-канала «Право имеют», это, вероятно, Кейта Даниэль-Ландсей, лауреат I степени республиканского конкурса юных вокалистов имени Шаляпина. В 2018 году он окончил Республиканский музыкальный колледж по классу «хоровое дирижирование», поступил в Беларусскую государственную академию музыки.

Служит певчим хора «Всехсвятский» прихода Всех Святых в Минске с 2019 года. До 2019 года был певчим в храме Александра Невского в Минске.