Ученые нашли неизвестный микроконтинент на севере 2 13.07.2024, 14:14

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Он прятался более 30 млн лет.

Тектоническая граница между Канадой и Гренландией создала пролив Дейвиса, соединяющий море Лабрадор и залив Баффина. Примерно 33−61 млн лет назад, в палеогене, тектонические движения в этом проливе привели к образованию необычного участка — более толстого фрагмента континентальной коры в океане, пишет «Хайтек».

Сейчас этот участок признан микроконтинентом у западного побережья Гренландии — протомикроконтинентом пролива Дейвиса. В рамках новой работы ученые исследовали эту аномалию, реконструировав 30 млн лет тектонических движений плит. Анализ помог им объяснить формирование этого микроконтинента. Это область толстой континентальной литосферы, окруженная более тонкой литосферой.

Исследователи выяснили, что разлом между Канадой и Гренландией начался около 118 млн лет назад в нижнем меловом периоде. Морское дно начало расходиться в Лабрадорском море и заливе Баффина около 61 млн лет назад. Ключевым периодом для формирования протомикроконтинента стал промежуток 49−58 млн лет назад. Примерно 33 млн лет назад расширение океана остановилось из-за столкновения Гренландии с островом Элсмир, и Гренландия присоединилась к Северо-Американской плите.

Результаты исследования будут полезны для изучения других микроконтинентов по всему миру, таких как микроконтинент Ян-Майен у северо-востока Исландии, восточно-тасманское возвышение к юго-востоку от Тасмании и холм Гульден-Драак на шельфе западной Австралии.

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