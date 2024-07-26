Бутусов рассказал, как ВСУ просто чудом удалось уберечь Нью-Йорк и Торецк 26.07.2024, 17:16

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Украинские воины наносят врагу очень большие потери.

Военнослужащие ВСУ из трех бригад смогли оперативно сбить наступление врага на Нью-Йорк и Торецк и предотвратить оккупацию этих двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом рассказал украинской журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что прорыв россиян стал возможным из-за ошибки в управлении другой бригадой.

- 32 бригада, 53 бригада, 95 десантно-штурмовая сейчас выдвинуты в бой. Они вступили в бой за Нью-Йорк и Торецк, и фактически это был встречный бой. Вместо планового мероприятия, к сожалению, из-за ошибок они закрывают прорыв, которого в принципе не должно быть… Очень тяжелые бои идут, но они во встречном бою остановили российское наступление. От потери двух городов сразу отделяло нас 2-3 дня. Враг мог захватить все, - рассказал он.

По его словам, враг на этом направлении начинает испытывать истощение, ведь украинские военные активно бьют по резервам.

- Сейчас бои, особенно тяжелая ситуация в Нью-Йорке, но линия фронта очень тяжелой ценой стабилизирована. Украинские воины наносят врагу очень большие потери. Перемалываются вражеские резервы и сегодня (25 июля) был первый день, когда враг не проводил массированных атак пехотой, – добавил журналист.

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