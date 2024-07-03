Из крупнейшего онлайн-магазина России стала массово исчезать китайская техника 3.07.2024, 13:21

Российские маркетплейсы не могут заплатить за товары из КНР.

Пользователи маркетплейса Ozon, крупнейшего онлайн-ритейлера России, столкнулись с массовым исчезновением из продажи китайской техники и электроники, пишет The Moscow Times.

Смартфоны, ноутбуки, видеокарты, мониторы, дорогостоящие запчасти для компьютеров производства КНР стали с прошлой недоступны на электронной площадке Ozon Global, через которую российские потребители могли заказывать ставшие недоступными зарубежные товары.

На страницах китайских продавцов «либо ничего нет, либо есть только пара товаров», жалуется один из пользователей, По словам других, сделать заказ получаеися лишь при изменении месторасположения на отличное от России — например, Казахстан.

Как сообщает «Коммерсант», российские маркетплейсы и работающих на них зарубежные продавцы столкнулись с проблемами при проведении платежей за товары из Китая. По словам представителя Ozon, с весны этого года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуру внутреннего контроля контрагентов, которые отправляют продукцию в Россию. Из-за угрозы американских санкций, к весне более 80% расчетов между Россией и КНР были заблокированы, по оценкам Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете в Пекине.

Ситуация усугубилась в конце июня после введения ЕС запрета на использование российского аналога международной системы SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Кроме того, США ввели санкции против китайских «дочек» всех крупнейших российских госбанков, включая ВТБ, шанхайский филиал которого стал крупным каналом российско-китайских расчетов. По словам источников Reuters, банк сообщил клиентам о задержках в расчетах, в то время как его руководство обратилось к китайским регуляторам с просьбой урегулировать ситуацию.

В результате на текущий момент на Ozon Global невозможно заказать дорогую электронику из Китая с доставкой в Россию. По данным источников «Коммерсанта» на рынке интернет-продаж, аналогичная ситуация наблюдается у двух других крупных маркетплейсов — Wildberries и AliExpress.

В целом на товары из-за рубежа приходится значительный объем продаж на российских маркетплейсах. Согласно данным Data Insight, в 2023 году на импорт в онлайн-торговле пришлось 174 млн заказов общей стоимостью 313 млрд рублей. Главным образом, это китайские товары: на конец 2023 года поставки из КНР обеспечивали 41% всего импорта в Россию. С начала войны их объем вырос на 71%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com