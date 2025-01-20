Украинские бойцы отбили массированный штурм россиян в Курской области
- 20.01.2025, 23:38
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Украинские военные отбили массированный штурм россиян в Курской области. В результате обезвредили почти сотню оккупантов и десять единиц бронетехники.
Об этом сообщает Telegram 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».
Штурм отражали бойцы «Магуры» совместно с побратимами из 82-й бригады.
«Сценарий врага в Курской области не меняется — они снова запускают колонны техники и забрасывают живой силой, чтобы вытеснить войска Сил обороны. Но наши воины продолжают стоять крепко», - отметили в бригаде.
Военные рассказали, что во время отражения вражеского штурма все подразделения 47 бригады «Магура» вошли во взаимодействие — отработали пехотинцы, артиллерия под корректировкой роты разведки, FPV-дронами батальон беспилотных систем, пилоты механизированных батальонов забросали врага сбросами.
Потери россиян в этом штурме: 3 танка (более 6 млн долларов), 7 БМП (более 7 млн долларов) и рота живой силы - 35 уничтоженных россиян и 62 раненых.