Стали известны подробности ДТП с маршруткой, в котором погибли шесть человек

В аварии участвовал и трактор.

Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и внедорожника Volkswagen произошло вчера около 19:15 в Светлогорском районе, на 72-м километре дороги Р31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины», сообщают в ГАИ.

Обстоятельства аварии, версия МВД

По предварительной информации было известно, что водитель маршрутки выполнял обгон и выехал на встречную полосу. Сообщалось: шесть человек погибли, десять доставлены в больницу.

Через несколько часов после случившегося в МВД озвучили новую версию произошедшего. Там сообщают, что водитель маршрутки 1979 года рождения сначала столкнулся с попутным трактором, который двигался в составе с полуприцепом. После удара водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. По уточненной информации, 6 пассажиров погибли, 2 водителя и 6 пассажиров получили телесные повреждения.

Версия очевидца

С редакцией Onlíner также связался Андрей, который рассказал, что подъехал к месту ДТП через пару минут после случившегося.

— На обочине в направлении Озаричей стоял трактор с прицепом типа МВЖУ (машины для внесения жидких удобрений). Оба левых колеса прицепа были свернуты. Габариты и «аварийка» первых машин-«свидетелей» были видны отчетливо на удалении. А вот на тракторе не было ни одного огонька — ни спереди, ни сзади.

Сопоставляя обстановку и рассказы детей, могу предположить, что трактор без огней стоял на обочине. Темнота, мелкий дождь, кривое покрытие дороги усугубили ситуацию — водитель маршрутки слишком поздно увидел этот трактор. Из-за «горбатой» дороги не смог исправить ситуацию... А тут еще и встречная машина прилетела, — озвучивает свою версию очевидец.

О маршрутке, которая разбилась в аварии, можно найти негативные отзывы. С перевозчиком пока связаться не удалось

Читатель Onlíner, а также пользователи в Instagram в комментариях под постами о смертельной аварии утверждают: маршрутка Merсedes следовала по маршруту Минск — Мозырь и относилась к компании-перевозчику «Смайлбус». Мы позвонили по номеру, указанному на сайте организации, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Сотрудник кол-центра обещал передать наш вопрос руководству, также мы оставили сообщение на почте компании. Как только получим ответ — дополним материал. Отметим: на сайте otzovik.by можно найти негативный отзыв о маршрутке «Смайлбус» с теми же номерами (подчеркнем: номера сообщил наш читатель, в официальных источниках они не озвучивались), которые были на Merсedes.

