Названы причины страшного ДТП с маршруткой под Светлогорском

Названы причины страшного ДТП с маршруткой под Светлогорском1
- 15.10.2025, 12:20
Погибли шесть человек.
Следователи назвали причины аварии с маршруткой «Минск — Мозырь», в которой погибли шесть человек и ещё восемь пострадали.
Поздно вечером 10 октября микроавтобус столкнулся с трактором, двигавшимся в том же направлении, после чего выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник.
По данным следствия, водитель маршрутки превышал скорость, почти никто из пассажиров не был пристёгнут (хотя ремни безопасности в салоне имелись), а у трактора и его прицепа были неисправны габаритные огни — при этом проблесковый маячок работал.