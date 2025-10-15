закрыть
15 октября 2025
Названы причины страшного ДТП с маршруткой под Светлогорском

  15.10.2025, 12:20
Названы причины страшного ДТП с маршруткой под Светлогорском

Погибли шесть человек.

Следователи назвали причины аварии с маршруткой «Минск — Мозырь», в которой погибли шесть человек и ещё восемь пострадали.

Поздно вечером 10 октября микроавтобус столкнулся с трактором, двигавшимся в том же направлении, после чего выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник.

По данным следствия, водитель маршрутки превышал скорость, почти никто из пассажиров не был пристёгнут (хотя ремни безопасности в салоне имелись), а у трактора и его прицепа были неисправны габаритные огни — при этом проблесковый маячок работал.

