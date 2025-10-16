Индия готова прекратить покупать нефть у России 1 16.10.2025, 8:08

3,072

Дональд Трамп и Нарендра Моди

Премьер Моди дал обещание президенту США Трампу.

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени».

«Я был недоволен тем, что Индия покупает (российскую. – Ред.) нефть, и он (Моди. – Ред.) сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России», – сказал американский президент журналистам в Белом доме.

Трамп назвал это обещание «большим шагом». «Теперь мы хотим добиться, чтобы Китай сделал то же самое», – цитирует его слова агентство Reuters.

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию выросли, по оценкам, до 2,15 млн баррелей в сутки — рекордного уровня с мая 2023-го. Агентство Reuters тогда отмечало, что РФ третий год подряд остается главным поставщиком нефти в Индию, доля ее импорта достигла 36%. Цены на нефть из России после начала полномасштабной войны в Украине привлекательны для индийских нефтепереработчиков, пишет «Немецкая волна».

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля американский президент сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с РФ. «Индия (...) является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине», – пояснил Трамп.

31 июля стало известно, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии приостановили покупку нефти у РФ. В течение недели компании Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, которые ранее регулярно закупали российскую нефть, не интересовались ее покупкой, сообщило Reuters. Однако накануне индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что НПЗ в Индии, в том числе государственные IOC, BPCL и HPCL, продолжают закупать российскую нефть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com