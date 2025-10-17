В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе 4 17.10.2025, 19:11

3,626

В городе пахнет порохом.

В городе Стерлитамак в Башкортостане на местном химзаводе «Авангард» раздался взрыв. После него начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию Стерлитамака в Telegram и Baza в Telegram.

Мэрия Стерлитамака заявила, что взрыв произошел на одном из цехов завода «Авангард». На месте уже работают «все службы и ведомства».

При этом данные о погибших и пострадавших все еще уточняют.

В свою очередь Baza пишет, что сильный взрыв произошел в третьем цехе. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов. Одно из зданий химзавода сильно разрушено.

При этом на место прибыло большое количество «скорых», поиски людей под завалами продолжаются.

Очевидцы говорят, что в городе после этого пахнет порохом.

Стоит заметить, что химический завод «Авангард» в Стерлитамаке был основан в 1943 году в годы Второй мировой. Он стал одним из ключевых предприятий по производству боеприпасов, включая пороховые заряды для реактивных систем залпового огня «Катюша».

В послевоенные годы «Авангард» продолжил свою деятельность, специализируясь на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Сегодня «Авангард» занимается расснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и производством спецпродукции по государственному оборонному заказу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com