В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе

В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе4
- 17.10.2025, 19:11
В городе пахнет порохом.
В городе Стерлитамак в Башкортостане на местном химзаводе «Авангард» раздался взрыв. После него начался сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию Стерлитамака в Telegram и Baza в Telegram.
Мэрия Стерлитамака заявила, что взрыв произошел на одном из цехов завода «Авангард». На месте уже работают «все службы и ведомства».
При этом данные о погибших и пострадавших все еще уточняют.
В свою очередь Baza пишет, что сильный взрыв произошел в третьем цехе. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов. Одно из зданий химзавода сильно разрушено.
При этом на место прибыло большое количество «скорых», поиски людей под завалами продолжаются.
Очевидцы говорят, что в городе после этого пахнет порохом.
Стоит заметить, что химический завод «Авангард» в Стерлитамаке был основан в 1943 году в годы Второй мировой. Он стал одним из ключевых предприятий по производству боеприпасов, включая пороховые заряды для реактивных систем залпового огня «Катюша».
В послевоенные годы «Авангард» продолжил свою деятельность, специализируясь на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.
Сегодня «Авангард» занимается расснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и производством спецпродукции по государственному оборонному заказу.