закрыть
17 октября 2025, пятница, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе

4
  • 17.10.2025, 19:11
  • 3,626
В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе

В городе пахнет порохом.

В городе Стерлитамак в Башкортостане на местном химзаводе «Авангард» раздался взрыв. После него начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию Стерлитамака в Telegram и Baza в Telegram.

Мэрия Стерлитамака заявила, что взрыв произошел на одном из цехов завода «Авангард». На месте уже работают «все службы и ведомства».

При этом данные о погибших и пострадавших все еще уточняют.

В свою очередь Baza пишет, что сильный взрыв произошел в третьем цехе. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов. Одно из зданий химзавода сильно разрушено.

При этом на место прибыло большое количество «скорых», поиски людей под завалами продолжаются.

Очевидцы говорят, что в городе после этого пахнет порохом.

Стоит заметить, что химический завод «Авангард» в Стерлитамаке был основан в 1943 году в годы Второй мировой. Он стал одним из ключевых предприятий по производству боеприпасов, включая пороховые заряды для реактивных систем залпового огня «Катюша».

В послевоенные годы «Авангард» продолжил свою деятельность, специализируясь на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Сегодня «Авангард» занимается расснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и производством спецпродукции по государственному оборонному заказу.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников