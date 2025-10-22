Два ассиста Алексея Протаса помогли «Вашингтону» победить «Сиэтл» 22.10.2025, 9:18

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Белорусский форвард по-прежнему в ударе.

В матче регулярки Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» принимал «Сиэтл», пишет betnews.by.

Вашингтон — Сиэтл — 4:1 (Дауд, 8:30, Леонард, 20:25, Чичран, 21:33-бол., Уилсон, 59:10-п.в.; Шварц, 43:50).

У хозяев белорусский форвард Алексей Протас принял непосредственное участие в двух голах. Сначала он сделал ассист при втором взятии ворот гостей Райаном Леонардом, а в концовке отметился еще одним голевым пасом, когда в пустые ворота забросил Том Уилсон.

Протас-старший сыграл 16 минут 28 секунд, набрал 2 (0+2) очка, исполнил 2 броска, сделал 1 силовой прием и 1 блок — и завершил матч с показателем полезности +2.

В сезоне у Big Pro уже 8 (4+4) очков в 7 играх при показателе полезности +5.

Набрав 10 очков в 7 матчах, «Вашингтон» располагается в группе лидеров Восточной конференции.

