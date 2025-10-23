WP: ЕС расширят финансирование Украины за счет российских денег 23.10.2025, 18:44

Киев вернет репарационный займ только при компенсации от России.

Европейские лидеры рассматривают возможность выделения около $200 млрд замороженных российских средств на помощь Украине. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и союзники заморозили примерно $300 млрд российских государственных активов, чтобы предотвратить их вывод с рынка. Большая часть средств хранится в Бельгии через центрального депозитария Euroclear, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее прибыли от замороженных активов использовались в качестве залога для кредита Украине на $50 млрд. Теперь ЕС хочет расширить финансирование, предоставив Киеву «репарационный заем», который страна будет возвращать только в случае получения компенсации от Москвы. Такой подход позволяет формально не изымать активы России, снижая юридические риски.

План требует согласия всех 27 стран ЕС, включая Венгрию, чья позиция традиционно скептична. Бельгия также выражает осторожность, опасаясь ответственности и возможной реакции России. Европейский Центральный банк сигнализирует о готовности участвовать при наличии конкретного плана и совместных действий всех стран, владеющих активами.

Московские власти осудили инициативу, назвав ее «кражей» и предупредив о возможной ответной реакции. В то же время США недавно усилили давление на Россию, введя санкции против нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», что может оказать дополнительное влияние на финансовое положение Москвы.

Украина оценивает потребность во внешней поддержке бюджета в $60 млрд на ближайшие два года. Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Брюссель для переговоров с европейскими партнерами о предоставлении беспрепятственного доступа к замороженным активам. «Используем активы России для защиты от России», — подчеркнул он.

ЕС стремится найти баланс между финансовой поддержкой Украины и сохранением санкционного режима, тщательно отслеживая распределение средств и минимизируя риски для европейских налогоплательщиков и финансовой стабильности региона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com