Белорусы — россиянам: У нас нет братьев, мы одни в семье

8
  • 25.10.2025, 19:03
  • 1,470
Пост в соцсетях вызвал волну обсуждений.

Пользователь Threads под ником meyraith спросил белорусов в этой соцсети, считают ли они россиян старшими братьями и хотят ли, чтобы Беларусь вошла в состав России. Белорусы жестко ответили на этот пост. Он собрал тысячи комментариев.

«У меня свой брат, и зовут его Олег… других братьев нет…»

«Почему русские — старшие братья, а не младшие или приемные или сводные вообще? Откуда в вопросе надменное отношение?»

«Россияне — это не старшие братья для украинцев и белорусов, это младший брат, который отсидел в тюрьме и связался с бандитами, а теперь силой выбивает из родственников любовь и уважение».

«Не, мы одни в семье, спасибо».

«Это русские имперцы придумали, что они старшие и что они братья. Очень удобная позиция, чтобы поучать и решать, другим как жить».

