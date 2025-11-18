Оккупанты рассказали всю правду о российской армии 18.11.2025, 8:06

Командиры их обнуляют и воруют деньги.

Российские солдаты в очередной раз пожаловались на бесчеловечное отношение своих командиров. Обе записи оказались в распоряжении 95-й Отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины, пишет «Диалог».

«Карточку у меня забрал командир, зарплаты я вообще не видел, 20 дней идем по одной и той же дороге, по пути встречаем мотоциклы, сгоревшие с нашими ребятами. Нас обнуляют, если мы сбегаем с фронта, два раза сбегал — возвращают и заставляют идти по той же дороге. Армия... наша русская, не идите служить сюда, пожалуйста», — рассказал оккупант возрастом не старше 25 лет.

Видео опубликовали в Telegram-канале 95-й ОДШБр (на записи присутствует нецензурная лексика).

«Это видео последнее по ходу, «Хмурый» (командир подразделения) творит какую-то жесть, вокруг трупы, я докладываю, что пройти невозможно, а он толкает вперед. Перед штурмом «Хмурый» попросил пин-коды и забрал карты, думаю, денег там не будет. Подъемных тоже не было. Это мой последний шанс, нужно сдаться в плен, так хоть останусь жив», — рассказывает второй оккупант на видео, опубликованном в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Попали ли оккупанты в плен или были ликвидированы украинскими десантниками, неизвестно. На каком направлении происходили описываемые боевые действия, не указывается.

