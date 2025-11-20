Демократическая партия США ответила Трампу с Роналду, выложив видео с Месси 1 20.11.2025, 22:26

4,354

Ранее Трамп провел встречу с португальским футболистом.

Официальный аккаунт Демократической партии США опубликовал видео с Лионелем Месси.

Демократическая партия сделала это в ответ на встречу президента США Дональда Трампа с португальским футболистом Криштиану Роналду.

@democrats mogged ♬ original sound - click24s

В первой части показаны кадры со встречи Трампа и Роналду под слова из трека Chief Keef и Lil Reese «мне не нравится это дерьмо» Во вторую часть ролика вошла нарезка лучших забитых мячей Месси.

18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com