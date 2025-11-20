закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Демократическая партия США ответила Трампу с Роналду, выложив видео с Месси

1
  • 20.11.2025, 22:26
  • 4,354
Демократическая партия США ответила Трампу с Роналду, выложив видео с Месси

Ранее Трамп провел встречу с португальским футболистом.

Официальный аккаунт Демократической партии США опубликовал видео с Лионелем Месси.

Демократическая партия сделала это в ответ на встречу президента США Дональда Трампа с португальским футболистом Криштиану Роналду.

@democrats

mogged

♬ original sound - click24s

В первой части показаны кадры со встречи Трампа и Роналду под слова из трека Chief Keef и Lil Reese «мне не нравится это дерьмо» Во вторую часть ролика вошла нарезка лучших забитых мячей Месси.

18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип