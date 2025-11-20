Демократическая партия США ответила Трампу с Роналду, выложив видео с Месси

Демократическая партия США ответила Трампу с Роналду, выложив видео с Месси1
- 20.11.2025, 22:26
- 4,354
Ранее Трамп провел встречу с португальским футболистом.
Официальный аккаунт Демократической партии США опубликовал видео с Лионелем Месси.
Демократическая партия сделала это в ответ на встречу президента США Дональда Трампа с португальским футболистом Криштиану Роналду.
В первой части показаны кадры со встречи Трампа и Роналду под слова из трека Chief Keef и Lil Reese «мне не нравится это дерьмо» Во вторую часть ролика вошла нарезка лучших забитых мячей Месси.
18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.
Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.