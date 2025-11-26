«Уиткофф ведет себя так, будто он на содержании у Кремля» 1 26.11.2025, 13:21

Спецпосланника Трампа потребовали уволить из-за слитого разговора с помощником Путина.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф стал объектом критики после утечки информации о его телефонном разговоре с кремлевским чиновником: он якобы советовал властям РФ хвалить Трампа, чтобы облегчить переговоры по мирному соглашению. Политические оппоненты заявили, что Уиткофф «работает на Россию» и его «надо уволить», пишет The Wall Street Journal.

Bloomberg опубликовал, как утверждается, расшифровку пятиминутного телефонного разговора Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Как следует из текста, спецпосланник консультировал кремлевского собеседника, как Владимиру Путину лучше «продать» Дональду Трампу идею мирного плана по Украине.

В частности Уиткофф рекомендовал Путину поздравить Трампа с достижением мира в сектора Газа, отметить, что Россия поддержала этот процесс, и подчеркнуть, что уважает Трампа как «человека мира».

Этот созвон, видимо, и стал отправной точкой для позднее появившегося мирного плана из 28 пунктов, считает WSJ.

Утечка вызвала критику среди некоторых республиканцев в США. Так, конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик заявил, что ситуация со слитой расшифровкой представляет собой «серьезную проблему». Он подчеркнул необходимость прекращения «этих нелепых закулисных встреч и секретных переговоров», призвав позволить госсекретарю США Марко Рубио вести переговоры о мире в Украине «честно и объективно».

Конгрессмен от Небраски Дон Бэкон, который ранее критиковал администрацию Трампа за подход к ведению переговоров по Украине, заявил, что случай с Уиткоффом показывает, что его необходимо уволить.

«Он ведет себя так, будто он на содержании у Кремля. Весь этот инцидент стал позором и пятном на репутации нашей страны», — заявил политик.

Между тем Белый дом не оспаривал подлинность расшифровки и отметил, что Уиткофф на переговорах с российскими чиновниками действовал в рамках своих полномочий. Сам Трамп также охарактеризовал действия Уиткоффа как «стандартную практику переговорщика» и добавил, что он, вероятно, делает аналогичные рекомендации и украинской стороне.

Трамп также анонсировал встречу Уиткоффа с Путиным на следующей неделе. Подготовку к визиту Уиткоффа в Москву подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

