Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке «мирного плана» США 3 26.11.2025, 10:56

Стив Уиткофф

Звонок состоялся 14 октября.

Издание Bloomberg опубликовало расшифровку разговора спецпосланника США Стива Уиткоффа и советника Путина Юрия Ушакова о подготовке мирного плана США

По данным медиа, звонок состоялся 14 октября, на следующий день после подписания соглашения между Израилем и группировкой «Хамас», признанной США и ЕС террористической. Расшифровка проливает свет на подготовку документа по прекращению войны в Украине. В ней видно, что Уиткофф консультирует Ушакова как вызвать благосклонную реакцию Трампа и советует организовать звонок к визиту Зеленского в Белый дом.

В день звонка, 14 октября, президент США подверг критике Владимира Путина. Он написал в своей соцсети «Не знаю, почему он продолжает эту войну. Он просто не хочет заканчивать эту войну. И я думаю, это выставляет его в очень плохом свете».

16 октября Трамп и Путин провели телефонные переговоры, после чего была анонсирована их встреча в Будапеште. 17 октября в Вашингтон приехал украинский президент Владимир Зеленский.

Часть разговора:

Уиткофф: ...считаю, вопрос в том – проблема в том, что у нас две нации, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы к нему придем, у нас будет мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, мы изложим предложение о мире из 20 пунктов, как мы сделали в Газе. Мы составили План Трампа из 20 пунктов, это были 20 пунктов для мира, и я думаю, возможно, нам сделать то же самое с вами. Мое мнение вот в чем...

Ушаков: Хорошо, хорошо, мой друг. Думаю, именно этот момент наши лидеры могли бы обсудить. Стив, я согласен с тобой, что он поздравит, он скажет, что Трамп – настоящий человек мира и так далее. Это он скажет.

.....

Уиткофф: Возможно, он скажет президенту Трампу: знаешь, Стив и Юрий обсуждали очень похожий мирный план из 20 пунктов, и это могло быть чем-то, что, по нашему мнению, может немного сдвинуть дело с мертвой точки, мы открыты для такого рода вещей – изучить, что нужно для заключения мирного соглашения. Теперь, между нами, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то еще. Но я говорю вместо того, чтобы говорить в таком ключе, давай говорить с большей надеждой, потому что я думаю, мы придем к соглашению здесь. И я думаю, Юрий, президент даст мне много пространства и свободы действий, чтобы заключить соглашение.

Ушаков: Понимаю...

Уиткофф: …так что если мы сможем создать такую возможность, что после этого я поговорил с Юрием, и у нас состоялся разговор, я думаю, это может привести к большим делам.

Bloomberg не уточняет, как редакция смогла получить запись. До этого издание опубликовало расшифровку разговора Юрия Ушакова и переговорщика Кирилла Дмитриева. Издание утверждает, что этот разговор состоялся 29 октября, и из него понятно, что, по крайней мере, некоторые положения «мирного плана США» готовили в Кремле. Собеседники сомневаются, что их текст будет представлен без поправок.

В частности, в опубликованной расшифровке есть следующие реплики:

Ушаков: Ну, нам нужно по максимуму, думаешь, наверное, как считаешь? А так передавать-то чего?

Дмитриев: Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней.

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев назвал публикацию Bloomberg фейком.

На прошлой неделе был обнародован проект текста мирного плана США. Проект, в частности, предусматривает проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения. Он также предусматривает, что Украина должна закрепить неприсоединение и отказ от НАТО в своей Конституции (и Альянс также должен задекларировать это), а численность Вооруженных Сил Украины будет ограничена – насколько не уточняется. Но, по данным других СМИ, речь идет об ограничении до 600 000 военных.

23 ноября в Женеве США и Украина попытались сблизить позиции по плану прекращения войны, предложенному администрацией Трампа. В заявлении Белого дома и Офиса президента Украины по итогам встречи говорилось, что стороны подготовили обновленную и уточненную концепцию, которая полностью поддерживает суверенитет Украины и поможет обеспечить справедливый мир.

По данным СМИ, новый план имеет не 28, а 19 пунктов. Из него исключены требования об ограничении численности ВСУ и амнистии за военные преступления.

