Bloomberg: Дмитриев договорился с Уиткоффом выдать российские требования по Украине за «мирный план» Трампа 3 26.11.2025, 9:55

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Опубликована запись разговора Дмитриева с помощником Путина Ушаковым.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог передать спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу российские требования для окончания войны в Украине, которые затем были представлены как мирный план Дональда Трампа. Это следует из записи телефонного разговора Дмитриева с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, расшифровку которого опубликовал Bloomberg.

В ходе беседы, состоявшейся 29 октября, Дмитриев предложил «неформально» передать американской стороне подготовленную в Кремле версию мирного плана. «Мне кажется, вот эта бумага, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам [ее] <…>. А они пусть делают как свою», — сказал Дмитриев. Ушаков выразил опасения по поводу такой схему. Он отметил, что Уиткофф, которому предполагалось передать документ, может «переиначить все», а затем заявить, что изменения были согласованы с Москвой. В ответ Дмитриев заверил Ушакова, что попросит Уиткоффа сохранить формулировку «слово в слово» и что все будет сделано «аккуратненько». Он также добавил, что Ушаков может лично обсудить этот документ со спецпосланником Трампа.

Ранее The Guardian провела лингвистическую экспертизу мирного плана президента США и выяснила, что в тексте встречаются обороты, несвойственные носителям английского языка. В частности, документ изобиловал пассивными грамматическими конструкциями, которые являются характерными признаками русского официально-делового стиля. По данным Politico, глава Госдепа Марко Рубио в разговоре с группой американских сенаторов также отметил, что американский мирный план на самом деле является российским предложением. Однако позднее Рубио написал в соцсети Х, что документ все-таки был разработан американской администрацией.

