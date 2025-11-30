Дикий пассаж показал психическое расстройство Лукашенко 4 30.11.2025, 9:30

4,436

Фото: AFP

Диктатору сейчас так же одиноко и страшно, как в 2020 году.

Аналитик Сергей Чалый, анализируя события минувшей недели, обратил внимание, что Александр Лукашенко как минимум трижды за это время вспоминал 2020 год.

— И самым диким был пассаж, посвященный статусу ученого, — отмечает аналитик на канале БРЦ. — Из его высказывания можно сделать два вывода. Что на защиту Лукашенко в 2020 году встали только силовики, а он прятался за их спинами. И второй, что ученые все еще не с Лукашенко. Он сам это подтвердил, когда ссылался на результаты мониторингов трудовых коллективов вузов. Ну, а проще говоря, на данные прослушки спецслужбами.

Лукашенко также заявил, что знает, чем дышат начальники. Они, мол, дрожат от страха, когда требуешь от них.

На самом-то деле неудовольствие чиновников вызвано не тем, что Лукашенко от них что-то требует, а тем, что он от них требует того, чего он сам сформулировать не может.

И ладно бы ученые, ладно бы чиновники, Лукашенко признался, что идея прослушек у него возникла, когда он поручил КГК и КГБ узнать, чем на самом деле дышит народ.

И теперь мы понимаем, что 2020 год ему вспоминается не просто так. Лукашенко сейчас так же одиноко и страшно, как и тогда. Он так долго себя убеждал, что не проиграл выборы, а героически в одиночку противостоял попытке вооруженного захвата власти разъяренной толпой, вырывавшей, как в Mortal Kombat, позвоночники у ментов, что теперь он в этом живет.

Сергей Чалый обращает внимание на то, что совет правителя недовольным «валить на Запад» существенно видоизменился. В частности, Лукашенко заявил, что некоторые уехавшие «умнее стали, хотят назад», но он не может позволить этого «потому что не поймут ни милиция, ни военные».

— Интересно, что вот этот аргумент «силовики не поймут» раньше применялся только к досрочно освобождениям заложникам из тюрем, а сейчас угрозой безопасности видится даже возвращение «поумневших заблудших, — отмечает аналитик.

Исходя из этого уже можно предсказать судьбу «большой сделки» Лукашенко с американцами, если таковая вообще состоится. И результатом ее не будет ни политической оттепели в Беларуси, ни ослабления репрессий, ни начала национального примирения. У страха глаза велики.

Аналитик уверен, что американцы сейчас наступают на те же грабли, на которые ранее наступил Майкл Помпео, думая, что можно оторвать Лукашенко от России.

— Для Лукашенко главный интерес — это избавиться от внутренних врагов: как явных, посаженных в тюрьму, которых надо выдворить из страны; как скрытых, которые уехали за границу и которых надо выявлять комиссии по возвращению; так и тайных, которые надо выявлять прослушками, мониторингами спецслужб в коллективах.

Потому что ситуация, по крайней мере для Лукашенко, несмотря на пятилетнюю войну с собственным народом, лучше не стала, и недовольных тоже не стало меньше, — констатирует Сергей Чалый.

