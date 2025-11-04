Украинские воины уничтожил редкий Т-80БВМ россиян на пограничье Днепропетровщины 4.11.2025, 21:33

Видео.

Бойцы 413-го полка Сил беспилотных систем (СБС) «Рейд» успешно разбили новый и редкий вид штурмовой техники армии РФ на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Этот удачный удар сорвал планы врага по продвижению вглубь украинской территории.

Об этом заявил военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, эффективная работа бойцов «Рейда» не дала «бронированному кулаку врага зайти вглубь территории Днепропетровской области».

«Если бы вражеская техника там бы прошла, кремлевская пропаганда получила бы повод говорить о «наступлении танков на Днепропетровскую область», со всеми вытекающими последствиями. Но эффективная работа бойцов «Рейда» такой план врага сорвала», - отметил эксперт.

Уничтоженная техника оказалась редкой для армии РФ модернизацией — танк Т-80БВМ, оснащенный противоминными тралами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым типом антидроновой защиты из арматуры.

«Действительно, всего несколько дней назад стало известно о появлении у россиян вот этого «вундерваффе» - Т-80БВМ с противоминными тралами, средствами РЭБ и новым типом антидроновой защиты из арматуры», - подчеркнул Киричевский.

Он добавил, что такой «апгрейд» является частью вражеского «отдельного фетиша на то, чтобы делать свои ОБТ максимально сложной целью для наших ударных БПЛА».

Эксперт отметил, что Т-80 является редким семейством танков для россиян. Из-за исчерпания запасов и проблем с производством, каждый такой танк “стал на «вес золота» и распределяется исключительно в «элитные» части.

Кроме того, он отметил, что чем больше россияне будут «апгрейдить» свои танки, «тем меньше будет их маневренность и быстрее будет исчерпываться ресурс. Из-за чего потери и неудачи армии РФ будут еще больше».

