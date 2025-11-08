закрыть
Хвалебные речи глав Казахстана и Узбекистана Трампу вызвали истерику в России

  • 8.11.2025, 7:46
Хвалебные речи глав Казахстана и Узбекистана Трампу вызвали истерику в России
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Фото: Forbes.kz

Z-пропагандисты раздражены дистанцированием стран СНГ от Кремля.

Хвалебные речи глав Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева в адрес президента США Дональда Трампа — аттракцион липкой лести. Такую реакцию выступления лидеров стран СНГ в Белом доме вызвали у российского «военного корреспондента» Александра Коца, мнением пропагандист поделился в Telegram.

Как сообщалось ранее, во время встречи с Трампом Токаев по-английски заявил, что американский лидер является великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику США. Также он выразил уверенность, что деятельность Трампа возвращает в политику здравый смысл и традиционные ценности. В свою очередь, Мирзиеев назвал Трампа президентом мира, остановившим восемь войн.

По мнению «военкора» Коца, такие заявления Токаев и Мирзииев могли сделать из-за «ветра санкций», который заставил их повернуться к Западу. «Главы Узбекистана и Казахстана вприпрыжку поскакали к заокеанскому белому господину. Причем сделали это в лучших традициях лимитрофов, решивших поменять хозяина», — жестко высказался Коц. Он предположил, что слова Токаева и Мирзииева говорят, что те решили продемонстрировать свою «независимость от русского Большого Брата».

