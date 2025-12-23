Необычный дом под Минском попал на аукцион

Необычный дом под Минском попал на аукцион2
- 23.12.2025, 17:40
- 1,842
За сколько его продают?
На торги «Института недвижимости и оценки» попал нестандартный двухэтажный дом в Боровлянах. Начальная цена объекта составляет 185 тысяч долларов, но скорее всего покупателю придется вложиться и в косметический ремонт, пишет Realt.
Дом площадью 212 квадратных метров расположился на улице Речной, 25 в Боровлянах.
Главной особенностью здания является волнообразная кровля, треугольное панорамное остекление и круглые окошки, которые придают дому нестандартный вид. Коттедж был возведен из блоков в 2007 году, утеплен и оштукатурен.
Из коммуникаций в здании есть электричество, канализация и газовый котел для отопления. Однако система холодного водоснабжения, как указано в документах, требует ремонта.
На фотографиях внутри постройки можно заметить, что некоторые помещения нуждаются в обновлении.
Дом стоит на просторном участке в 24,5 сотки. Новый собственник получит землю в долгосрочную аренду — до 2122 года.
Начальная стоимость дома составляет 543 тысячи рублей (185 тысяч долларов).
Электронный аукцион запланирован на 30 декабря. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 16:00 24 декабря. Победителю будет необходимо подписать договор в течение 15 рабочих дней и полностью оплатить лот в последующие 5 дней. К итоговой сумме добавится вознаграждение организатору в размере 0,5% от цены продажи.