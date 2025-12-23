закрыть
23 декабря 2025, вторник, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Необычный дом под Минском попал на аукцион

2
  • 23.12.2025, 17:40
  • 1,842
Необычный дом под Минском попал на аукцион
Фото: realt.by

За сколько его продают?

На торги «Института недвижимости и оценки» попал нестандартный двухэтажный дом в Боровлянах. Начальная цена объекта составляет 185 тысяч долларов, но скорее всего покупателю придется вложиться и в косметический ремонт, пишет Realt.

Дом площадью 212 квадратных метров расположился на улице Речной, 25 в Боровлянах.

Главной особенностью здания является волнообразная кровля, треугольное панорамное остекление и круглые окошки, которые придают дому нестандартный вид. Коттедж был возведен из блоков в 2007 году, утеплен и оштукатурен.

Фото: realt.by

Из коммуникаций в здании есть электричество, канализация и газовый котел для отопления. Однако система холодного водоснабжения, как указано в документах, требует ремонта.

Фото: realt.by

На фотографиях внутри постройки можно заметить, что некоторые помещения нуждаются в обновлении.

Фото: realt.by

Дом стоит на просторном участке в 24,5 сотки. Новый собственник получит землю в долгосрочную аренду — до 2122 года.

Начальная стоимость дома составляет 543 тысячи рублей (185 тысяч долларов).

Электронный аукцион запланирован на 30 декабря. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 16:00 24 декабря. Победителю будет необходимо подписать договор в течение 15 рабочих дней и полностью оплатить лот в последующие 5 дней. К итоговой сумме добавится вознаграждение организатору в размере 0,5% от цены продажи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта