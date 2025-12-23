Необычный дом под Минском попал на аукцион 2 23.12.2025, 17:40

1,842

Фото: realt.by

За сколько его продают?

На торги «Института недвижимости и оценки» попал нестандартный двухэтажный дом в Боровлянах. Начальная цена объекта составляет 185 тысяч долларов, но скорее всего покупателю придется вложиться и в косметический ремонт, пишет Realt.

Дом площадью 212 квадратных метров расположился на улице Речной, 25 в Боровлянах.

Главной особенностью здания является волнообразная кровля, треугольное панорамное остекление и круглые окошки, которые придают дому нестандартный вид. Коттедж был возведен из блоков в 2007 году, утеплен и оштукатурен.

Фото: realt.by

Из коммуникаций в здании есть электричество, канализация и газовый котел для отопления. Однако система холодного водоснабжения, как указано в документах, требует ремонта.

Фото: realt.by

На фотографиях внутри постройки можно заметить, что некоторые помещения нуждаются в обновлении.

Фото: realt.by

Дом стоит на просторном участке в 24,5 сотки. Новый собственник получит землю в долгосрочную аренду — до 2122 года.

Начальная стоимость дома составляет 543 тысячи рублей (185 тысяч долларов).

Электронный аукцион запланирован на 30 декабря. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 16:00 24 декабря. Победителю будет необходимо подписать договор в течение 15 рабочих дней и полностью оплатить лот в последующие 5 дней. К итоговой сумме добавится вознаграждение организатору в размере 0,5% от цены продажи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com