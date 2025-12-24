закрыть
Алексей Протас стал третьей звездой матча НХЛ

  • 24.12.2025, 9:42
Алексей Протас стал третьей звездой матча НХЛ
Алексей Протас
Фото: Getty Images

На счету белоруса заброшенная шайба и передача.

Результативная игра белоруса Алексея Протаса не помогла «Вашингтону» взять очки в домашнем противостоянии с «Рейнджерс» в НХЛ, пишет betnews.by.

Вашингтон — Рейнджерс — 3:7 (Карлсон, 20:23, Д.Строум, 28:40-бол., Протас, 32:11; Рэддиш, 14;57, 48:10, Кулле, 31:54-бол., Лафренье, 49:18, Трошек, 53:43, 58:09, Панарин, 57:04-п/в).

«Кэпиталз» дважды вели по ходу встречи, но не удержали перевес. Решающей оказалась заключительная треть, когда хозяева пропустили пять раз.

Протас во втором периоде оформил 1+1. Он ассистировал Джону Карлсону, а также забросил сам.

Алексей стал одним из двух игроков «Вашингтона», кто довершил встречу с положительным показателем полезности. У белоруса +1. Кроме того, у белорусского форварда 1 бросок, 1 силовой прием и 1 потеря за 17 минут 4 секунды игрового времени. Он был признан третьей звездой матча.

Это фиаско стало для «Вашингтона» 6-м в последних 7 играх. Столичный клуб опустился на 7-е место в таблице Восточной конференции. На 9-й позиции в 1 очке как раз «Рейнджерс».

Протас в 37 матчах набрал 24 (13+11) бомбардирских балла.

