Алексей Протас стал третьей звездой матча НХЛ 24.12.2025, 9:42

Алексей Протас

Фото: Getty Images

На счету белоруса заброшенная шайба и передача.

Результативная игра белоруса Алексея Протаса не помогла «Вашингтону» взять очки в домашнем противостоянии с «Рейнджерс» в НХЛ, пишет betnews.by.

Вашингтон — Рейнджерс — 3:7 (Карлсон, 20:23, Д.Строум, 28:40-бол., Протас, 32:11; Рэддиш, 14;57, 48:10, Кулле, 31:54-бол., Лафренье, 49:18, Трошек, 53:43, 58:09, Панарин, 57:04-п/в).

«Кэпиталз» дважды вели по ходу встречи, но не удержали перевес. Решающей оказалась заключительная треть, когда хозяева пропустили пять раз.

Протас во втором периоде оформил 1+1. Он ассистировал Джону Карлсону, а также забросил сам.

Алексей стал одним из двух игроков «Вашингтона», кто довершил встречу с положительным показателем полезности. У белоруса +1. Кроме того, у белорусского форварда 1 бросок, 1 силовой прием и 1 потеря за 17 минут 4 секунды игрового времени. Он был признан третьей звездой матча.

Это фиаско стало для «Вашингтона» 6-м в последних 7 играх. Столичный клуб опустился на 7-е место в таблице Восточной конференции. На 9-й позиции в 1 очке как раз «Рейнджерс».

Протас в 37 матчах набрал 24 (13+11) бомбардирских балла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com