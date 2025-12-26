Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтебазам стали глубже и чаще
- 26.12.2025, 15:06
Более 140 атак за год.
В течение 2025 года Силы обороны Украины совершили более 140 атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России и на оккупированных ею территориях — это на 51,1% больше, чем в прошлом году.
Об этом в пятницу, 26 декабря, пишет издание «Вёрстка».
В материале указывается, что в 2024 году было 94 атаки, а в 2023 году — 27. В 2022 году Украина совершила 18 таких атак. По подсчетам СМИ, с начала полномасштабного военного вторжения российских оккупантов Украина совершила не менее 281 атаку на НПЗ и нефтебазы РФ. Из них эффективными оказались как минимум 230, то есть 82%.
Кроме того, удары в 2025 году стали глубже, чем в 2024 году, констатируют журналисты.
В прошлом году самой дальней целью стал Салаватский НПЗ в Башкортостане — речь идет о приблизительно 1300 км по прямой до границы с Украиной. В 2024 году его атаковали один раз, в мае. В нынешнем году он был атакован дважды, 18 и 24 сентября.
Также удары наносились по Башнефть УНПЗ — это около 1350 км. В августе был поражен Ухтинский НПЗ в Коми — около 1750 км, а в октябре дроны долетели до Тюменского НПЗ — это примерно 2000 км.
Атаки привели к перебоям с поставками бензина в 57 регионах России.