Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтебазам стали глубже и чаще 26.12.2025, 15:06

Более 140 атак за год.

В течение 2025 года Силы обороны Украины совершили более 140 атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России и на оккупированных ею территориях — это на 51,1% больше, чем в прошлом году.

Об этом в пятницу, 26 декабря, пишет издание «Вёрстка».

В материале указывается, что в 2024 году было 94 атаки, а в 2023 году — 27. В 2022 году Украина совершила 18 таких атак. По подсчетам СМИ, с начала полномасштабного военного вторжения российских оккупантов Украина совершила не менее 281 атаку на НПЗ и нефтебазы РФ. Из них эффективными оказались как минимум 230, то есть 82%.

Кроме того, удары в 2025 году стали глубже, чем в 2024 году, констатируют журналисты.

В прошлом году самой дальней целью стал Салаватский НПЗ в Башкортостане — речь идет о приблизительно 1300 км по прямой до границы с Украиной. В 2024 году его атаковали один раз, в мае. В нынешнем году он был атакован дважды, 18 и 24 сентября.

Также удары наносились по Башнефть УНПЗ — это около 1350 км. В августе был поражен Ухтинский НПЗ в Коми — около 1750 км, а в октябре дроны долетели до Тюменского НПЗ — это примерно 2000 км.

Атаки привели к перебоям с поставками бензина в 57 регионах России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com