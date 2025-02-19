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«Увидев рожающую супругу, они сопроводили нас к роддому»

  • 19.02.2025, 12:13
«Увидев рожающую супругу, они сопроводили нас к роддому»

Белорус поделился доброй историей на дороге.

Читатель «Онлайнера» Денис рассказал добрую историю, которая произошла с ним и его беременной супругой. «Малыш решил увидеть маму с папой гораздо раньше и поздно вечером 13 февраля дал об этом знать, — пояснил он. — Скорую помощь мы не стали вызывать, поскольку ее, как мне показалось, нужно было долго ждать. Поэтому решили ехать на собственном транспорте». В одном месте дорога оказалась перекрыта из-за аварии. Что же было делать?

«Мы выехали из Воложина (там, к сожалению, нет роддома) в Молодечно, — рассказал Денис. — Когда подъехали к месту, где была перекрыта проезжая часть, то сотрудники ГАИ Воложина обеспечили беспрепятственный проезд нашей машины по опасному участку. После этого мы продолжили путь».

На этом приключения не кончились. «На подъезде к Молодечно нас остановили инспекторы, — вспоминает наш читатель. — Увидев рожающую супругу, они сопроводили нас к роддому. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГАИ Молодечно и Воложина».

Несколько похожая по сути история произошла в Гомеле. В оперативно-дежурную часть местной ГАИ поступил звонок от водителя такси о том, что ему нужна помощь в сопровождении. «Таксист вез пассажиров в детскую областную больницу — маленький ребенок проглотил магнит и задыхается, — пишет „Милиция Беларуси“. — Уточнив местоположение автомобиля, дежурный направил ближайший экипаж».

Встретив нужное авто, сотрудники ГАИ с включенными маячками и звуковым сигналом довели машину до больницы. «Родители высказали искренние слова благодарности», — отметили в ведомстве.

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