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«Путин хочет продемонстрировать свою коленопреклонность перед Трампом»

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  • 3.02.2025, 13:20
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«Путин хочет продемонстрировать свою коленопреклонность перед Трампом»

Для хозяина Кремля это сегодня в приоритете.

Очередное наступление армии РФ на Курском направлении — безуспешное. За январь 2025 года России удалось вернуть под свой контроль всего 33,4 кв. км территории. Об этом в эфире телеканала FREEДOM сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Пятое наступление [на Курском направлении] началось 5 января. Если говорить об абсолютных цифрах, за январь нынешнего года Россия смогла вернуть под собственный контроль 33 квадратных километра — это наименьшая [цифра] за все время проведения российских наступательных действий на территории Курской области. Это говорит о том, что наступление захлебнулось», — отметил спикер.

По его словам, Путин самоустранился от комментирования обстановки на Курском направлении, потому что ему нечего сказать. 

«Комментировать собственное поражение он не готов и не будет. Сегодня главное — продемонстрировать свою коленопреклонность перед президентом Соединенных Штатов, где он [Путин] говорит о том, что Трамп придет и порядок наведет», — говорит Братчук.

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