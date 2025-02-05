Bloomberg: Украина удачно сыграла на психологии Трампа 12 5.02.2025, 17:41

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Рискованная ставка оправдалась.

Украина сознательно сделала ставку на то, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу ископаемые ресурсы в обмен на военную поддержку. Учитывая тяжелую ситуацию для Киева, эта ставка оправдана, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что идею обмена ресурсов на помощь Киев включил в так называемый план победы, еще осенью прошлого года. Причем это сделали именно под Трампа, чье мировоззрение сводится к концепции деловых сделок. И похоже на то, что из-за собственной некомпетентности Трамп до сих пор не понял, какие именно ресурсы ему предлагают, пишет Bloomberg.

Во-первых, Трамп почему-то решил, что Украина богата редкоземельными металлами, хотя на самом деле речь идет о более распространенных — литии, марганце, титане и уране. Во-вторых, тот же литий, который сегодня становится все более ценным, в Украине еще не добывают, месторождения нужно разрабатывать с нуля. В-третьих, значительная часть залежей ценных ресурсов находится в непосредственной близости от линии фронта, или на уже оккупированной территории.

«Зеленский сыграл как нельзя лучше - на что мог, в тяжелых обстоятельствах. Суть заключается в том, что если бы Европа восстановила свою обороноспособность, ему бы не пришлось выставлять свои ресурсы на продажу, чтобы заманить США обратно», - пишет Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что пока непонятно, как именно будет выглядеть соглашение «ресурсы в обмен на помощь», но само соглашение, по их мнению «это цена, которую Украина должна заплатить», чтобы сохранить поддержку США.

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