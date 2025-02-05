закрыть
5 февраля 2025, среда, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Украина удачно сыграла на психологии Трампа

12
  • 5.02.2025, 17:41
  • 7,438
Bloomberg: Украина удачно сыграла на психологии Трампа
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Рискованная ставка оправдалась.

Украина сознательно сделала ставку на то, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу ископаемые ресурсы в обмен на военную поддержку. Учитывая тяжелую ситуацию для Киева, эта ставка оправдана, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что идею обмена ресурсов на помощь Киев включил в так называемый план победы, еще осенью прошлого года. Причем это сделали именно под Трампа, чье мировоззрение сводится к концепции деловых сделок. И похоже на то, что из-за собственной некомпетентности Трамп до сих пор не понял, какие именно ресурсы ему предлагают, пишет Bloomberg.

Во-первых, Трамп почему-то решил, что Украина богата редкоземельными металлами, хотя на самом деле речь идет о более распространенных — литии, марганце, титане и уране. Во-вторых, тот же литий, который сегодня становится все более ценным, в Украине еще не добывают, месторождения нужно разрабатывать с нуля. В-третьих, значительная часть залежей ценных ресурсов находится в непосредственной близости от линии фронта, или на уже оккупированной территории.

«Зеленский сыграл как нельзя лучше - на что мог, в тяжелых обстоятельствах. Суть заключается в том, что если бы Европа восстановила свою обороноспособность, ему бы не пришлось выставлять свои ресурсы на продажу, чтобы заманить США обратно», - пишет Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что пока непонятно, как именно будет выглядеть соглашение «ресурсы в обмен на помощь», но само соглашение, по их мнению «это цена, которую Украина должна заплатить», чтобы сохранить поддержку США.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип