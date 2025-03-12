В польский кинопрокат выходит фильм о белорусской политзаключенной журналистке
- 12.03.2025, 12:45
В прошлом году он получил награду на фестивале в Гдыне.
В польский кинопрокат выходит фильм «Под серым небом» белорусской режиссерки Мары Тамкович. С 28 марта его можно будет посмотреть на больших экранах. Другие подробности о показах пока неизвестны, передает «Еврорадио».
Лента посвящена политзаключенной журналистке Екатерине Андреевой, брошенной в Беларуси за решетку после стрима с Площади Перемен. Журналистку телеканала «Белсат» судили дважды и в общей сложности назначили огромный срок — 8 лет 3 месяца заключения.
В прошлом году фильм участвовал в фестивале в Трайбеке (США), а также получил награду как лучший дебютный фильм на фестивале польского кино в Гдыне.