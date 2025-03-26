Белорусы в субботу смогут увидеть первое солнечное затмение в этом году 26.03.2025, 20:06

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Оно начнется в 11.50.

29 марта с территории Беларуси можно будет наблюдать солнечное затмение.

Первое солнечное затмение в 2025 году произойдет в ближайшую субботу 29 марта. По предварительным данным, оно начнется в 11.50, пика достигнет в 13.47, а завершится в 15.43.

Ученые отмечают, что затмение будет достаточно продолжительным и его смогут увидеть жители Беларуси. Астрофизики рассказывают, что затмение Солнца бывает только в фазе новолуния.

«Это очень короткий период, когда Луна находится на одной прямой между Землей и Солнцем», - сказали эксперты.

Следует учесть, что для безопасного наблюдения за солнечным затмением, нужна специальная защита для глаз.

Специалисты предупреждают, что даже при полном затмении солнечный свет может привести к ожогу сетчатки глаз: «Нужно надевать очки, которые блокируют УФ-лучи, типа таких, что надевают сварщики».

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