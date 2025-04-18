«Вы зарабатываете миллиарды»: российские танкисты взвыли на фронте 5 18.04.2025, 13:58

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Военные готовы взбунтоваться из-за роскоши депутатов и начальников.

Бойцы 163-го танкового полка РФ, чей командир рассказывал о «разборе по кирпичику» украинского города Марьинка, который якобы приказал захватить лично Владимир Путин, записали видео с жалобами на нехватку оборудования и размеренную жизнь на «гражданке». Запись появилась в группе «Просьба о помощи бойцам 163 полка» во «Вконтакте» 15 апреля, пишет The Moscow Times.

По словам трех закрывших лица бойцов подразделения, которые обратились «ко всем гражданам России», им необходимы «мавики» (квадрокоптеры DJI Mavic) и другие расходные материалы для продолжения наступления на Торецком направлении. «К сожалению, все не так уж и хорошо, если мы просим вас о помощи», — констатировали участники агрессии против Украины, попросив людей «скинуться». Они добавили, что Минобороны не в состоянии обеспечить военных всем необходимым.

«Очнитесь, люди, война идет! Мы просим не просто так, денег нет у нас. Мы не зарабатываем тут деньги, мы пришли не за этим, — утверждают авторы видео. — У нас гибнут братья, у них остаются дети, сироты. Вы куда смотрите? Вы зарабатываете миллиарды. Депутаты требуют повышения зарплат! <…> Начальники всяких фирм больших зарабатывают в день по 6-7 миллионов, машины за 30 млн покупают. <…> А если это [война] придет дальше к нам в Россию? Если страна не объединится и вы не будете помогать, <…> ваши дети будут страдать. <…> А вам жалко: вы идете в ресторан и тратите по 10 тысяч на обед. <…> Почему все забили на эту войну? В России всем хорошо: ходят, гуляют, ездят в отпуск». Военные добавили, что вынуждены сидеть под обстрелами месяцами и закупать оборудование и расходники на свои деньги.

163-й гвардейский танковый полк входит в состав 150-й мотострелковой дивизии (Южный военный округ). После начала вторжения в Украину в составе 8-й общевойсковой армии его перебросили в район Донецка. В июне 2023 года командир полка Александр Нилов рассказал «Известиям», что президент России лично поручил подразделению захватить город Марьина в Донецкой области. По его словам, полк прикрывал штурмовиков чеченского «Ахмата».

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