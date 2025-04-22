В Гомеле произошла жестокая драка иностранцев
- 22.04.2025, 11:14
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В Сети пишут, что дрались пакистанцы.
В социальных сетях разлетается видео драки иностранцев в центре Гомеля, пишет «Флагшток».
На видео молодые люди восточной внешности дерутся, третий парень — лежит на асфальте, к нему подходит милиционер.
Сцена разворачивается на площади Ленина в Гомеле около входа в парк перед развлекательным центром Европа.
Из сообщений комментаторов видео стало известно, что драка произошла совсем недавно — вероятно, в ночь с 21 на 22 апреля.
Тг-канал Трешовый Минск, опубликовавший видео одним из первых, подписал, что на видео драка пакистанцев.
Вероятно, это ошибка. В настоящее время нет подтверждения информации о массовом приезде в Беларусь жителей Исламской Республики Пакистан.
Милиция драку не комментировала.