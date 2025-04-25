Лавров снова «поскользнулся» на центрально-азиатской «почве» 1 Аркадий Дубнов

25.04.2025, 14:02

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Аркадий Дубнов

Глава МИД РФ опоздал на четверть века.

Сергей Лавров снова «поскользнулся» на центрально-азиатской «почве». Но если несколько дней назад это случилось на казахстанской «тропинке», когда глава российского МИД в интервью «Коммерсанту» вступил в полемику с президентом Казахстана Токаевым, что имело шумный отклик в соседней стране, то вчера Лавров отметился непосредственно в ходе визита в Узбекистан.

Культурная программа министра в Самарканде включала посещение мемориала «Скорбящая мать», посвященного павшим солдатам. Лавров останавливается у памятника, надпись на котором на двух языках, узбекском и английском.

– «Ну русского не вижу. Мать — это самое святое», делает замечание экскурсоводу Лавров. Тот оправдывается, мол, Самарканд – туристическая столица Узбекистана…

Строгое замечание высокого российского визитера не остается незамеченным. В тот же день на него отвечает в своем телеграмм-канале ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа. Вот как интернет-ресурс uz.kursiv.media излагает текст его ответа (он написан по-узбекски):

«По мнению ректора, каждая страна обладает суверенным правом самостоятельно определять языковую политику в отношении памятников и исторических объектов. Он подчеркнул, что подобные замечания со стороны высокопоставленных представителей других государств выглядят некорректно.

«Неправильно, что министр иностранных дел другой страны, приезжая из-за границы, критикует нас. Ведь мы не их колония!» — заявил Кудратходжа.

Он также добавил, что в случае, если подобные темы поднимаются, Узбекистан вправе обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются его граждане в России, в частности, на нарушения прав трудовых мигрантов.

«Почему наших мигрантов в России часто подвергают дискриминации? Почему, когда их права нарушаются представителями властей или полиции, никто из чиновников не реагирует? Если господин Лавров говорит о святости образа матери, ссылаясь на язык надписи, мы вправе напомнить ему, что права человека — не менее священны», — резюмировал ректор».

В узбекистанских соцсетях этот инцидент отозвался широким резонансом. В числе прочих отметились и те блогеры, естественно, русскоязычные, кто указал ректору на его попытки подвергнуть ревизии исторические факты. В частности, ректору напомнили, что «в Рабоче-крестьянской Красной армии, в которой воевали бойцы разных национальностей, приказы отдавались на русском языке».

Однако, пафос ответа Шерзода Кудратходжа (в середине 2000-х он был пресс-секретарем нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в бытность его нахождения на посту премьер-министра), известного своей жесткой позицией в защиту использования государственного (узбекского) языка во всех сферах жизни Узбекистана, был воспринят в стране, как стремление лишний раз утвердить государственный суверенитет страны и один из его главных символов – национальный язык.

Кудратходжа по праву может считаться хедлайнером этой позиции среди правящей элиты в Узбекистане. В прошлом году он стал героем шумного скандала, когда в одном из данных им интервью процитировал Карла Маркса: «люди не знающие язык страны проживания, и требующие обращаться с ними на другом (иностранном) языке являются оккупантами или идиотами». Ректор был обвинен в русофобии, но по существу, его радикализм, который мог восприниматься, как выражение узбекского национализма, является всего лишь отражением давних обид официального Ташкента на политику российского руководства начала 1990-х. Тогда, проводя свои экономические реформы и сбрасывая «балласт» республик СНГ, Москва отказалась пускать Узбекистан в рублевую зону «нового типа».

Мне в те годы не раз приходилось бывать в Ташкенте и быть свидетелем «выяснения отношений», иногда весьма эмоционального, между тогдашним узбекским президентом Исламом Каримовым и высокопоставленными российскими чиновниками. Именно тогда в Ташкенте пришли к выводу, что бывшая метрополия не собирается брать с собой в «счастливое капиталистическое будущее» отброшенные ею советские окраины и надо строить свою страну самостоятельно и независимо от России. Именно по этой причине Каримов тогда категорически отказался вводить двойное российско-узбекское гражданство. Вот, в те годы и берут свое начало попытки узбекской элиты отстраниться от российского влияния и искать свой путь, – сегодня его называют многовекторным, – в окружающий мир.

Так что, возвращаясь к самаркандским нравоучениям министра Лаврова, можно сказать, что он опоздал с ними на четверть века, а то и больше… Возможно, матчасть истории отношений постсоветской Москвы со столицами Центральной Азии, следовало бы ему изучить получше.

Точно так же запоздалой, если не сказать больше, – бесплодной, воспринимается в регионе и риторика главы российского МИД во время вчерашней пресс-конференции в Самарканде. Лавров обвинил западные страны, в частности, Евросоюз, в попытке установить контроль в Центральной Азии через «идеологические элементы», финансируя проекты в таких сферах, как границы, статистика и таможенное дело, и вмешиваясь во внутренние дела государств. Центральной Азии.

Как пишет обозреватель узбекского медиа-ресурса eltuz_rus, «заявление Лаврова — не просто дипломатическая риторика, а хорошо знакомое «напоминание» странам Центральной Азии: думайте, куда ставите ногу».

Не сомневаюсь, там думают, но так, тихо-тихо, пока…

Аркадий Дубнов, Telegram

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