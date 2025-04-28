Лукашенко неудачно «гасит» неудобную тему 8 Александр Класковский

28.04.2025, 8:17

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Почему Минску вдруг засвербело пригласить целую трудовую армию пакистанцев?

Новые заявления Лукашенко на пакистанскую тему, прозвучавшие во время его общения с чиновниками 25 апреля, вряд ли успокоят белорусов.

Во-первых, сегодня он бросил фразу: «Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика».

Ну, положим, для Беларуси это как раз аномальная насыщенность мигрантами, стресс для системы и общества.

Сделаем нехитрый расчет. По данным Белстата за февраль 2025 года, в белорусской экономике было занято 4,141 млн человек. 60-100 иностранных работников на тысячу — это в масштабах страны от 250 тысяч до 400 тысяч с гаком. А если еще и с семьями…

При этом правитель с присущим ему алогизмом обмолвился, что «вообще у нас трудовых ресурсов, в общем-то, достаточно». Тогда зачем огород городить? Просто хотелось пролить бальзам на душу премьера Шарифа, который не преминул патетично козырнуть договоренностью с Лукашенко по возвращении на родину?

Ну а самое главное — в итоге вождь перевел стрелки на соотечественников:

— Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих.

Он напомнил, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе.

Действительно, разница здесь налицо. Но в том ли дело, что белорусы ленивы? Напротив, в странах ЕС, куда многие из них вынужденно эмигрировали, отмечают, что в массе своей выходцы из Беларуси работящи, старательны, отличаются высокой трудовой дисциплиной. И производительность труда у них там чудесным образом становится европейской.

Отставание же родной страны по этому показателю вызвано, во-первых, советским наследием. СССР проиграл экономическое соревнование Западу, преодолеть этот исторический разрыв непросто даже вступившим в ЕС странам Балтии.

Однако вождь режима не только ностальгирует по «светлому прошлому», но и во многом старается его воспроизвести. В частности, управляет экономикой с помощью командно-административных методов, сохраняет большой неэффективный госсектор, избегает реформ. Это вторая причина отставания.

В-третьих, ради сохранения личной власти правитель пошел на тесный союз с Москвой и острый конфликт с Западом. Что во многом отрезает Беларусь от передовых технологий, способных поднять ту самую производительность.

Наконец, почему Минску вдруг засвербело пригласить целую трудовую армию пакистанцев? Почему оголилось сразу столько рабочих мест?

Не потому ли, что сами власти репрессиями выдавили из страны сотни тысяч соотечественников, среди которых много талантливых, предприимчивых, высококвалифицированных людей?

Александр Класковский, «Позiрк»

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