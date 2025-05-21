В Беларуси меняются правила для банковских карточек: семь важных моментов 21.05.2025, 15:12

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Что важно знать пользователям.

С 22 мая в Беларуси изменятся некоторые правила для банковских карточек. Это предусмотрено изменениями, которые Нацбанк внес в Инструкцию об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование. Office Life выбрал семь самых важных моментов.

Как рассказала начальник управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович, большинство изменений являются техническими, но есть и те, которые касаются простого гражданина.

Что важно знать пользователям банковских карточек:

самозанятые, ремесленники, а также те, кто оказывает услуги в сфере агроэкотуризма, теперь будут заключать с банками-эмитентами и банками-эквайерами договоры на оказание платежных услуг как физлица;

банк должен включить в договор с клиентом информацию о способе и сроках уведомления о блокировке карточки по инициативе банка. До сих пор это было необязательно, теперь банк должен сообщить клиенту по телефону или через СМС-сообщение о том, что его карточка заблокирована;

банки будут обязаны предоставлять клиентам перечень требований о сохранности реквизитов карточки, ПИН-кода, идентификационных данных. Раньше такие памятки банки предоставляли по желанию;

банки обязали информировать клиентов об актуальных изменениях лимитов по картам, а также об изменении перечня стран и регионов, где можно совершать операции с картой. Это сделано, чтобы не случилось такого, что человек приезжает за границу, а расплатиться карточкой не может. До сих пор эти сведения чаще всего публиковались на сайтах банков;

при получении карточки клиентов будут информировать об уголовной ответственности за незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов;

банки будут обязаны получать согласие клиента на оказание услуги СМС-информирования или push-уведомлений об операциях по карте (независимо от того, платно это или бесплатно);

в карт-чеках по операциям по возврату кредитов теперь будут обязательно указывать Ф.И.О. плательщика. Это упростит сбор документов для выплаты имущественного налогового вычета, поскольку до сих пор для этого нужно было обращаться в банк для получения выписки по счету, иногда эта услуга в банках платная.

Все эти правила затрагивают как новые карточки, так и те, которые уже выпущены. Однако это не значит, что сейчас всем владельцам «пластика» придется ехать в банк, чтобы, например, подписать согласие на получение СМС-сообщений.

— Все зависит от того, как банк построит свою работу с клиентами. Как правило, банк специально для этого клиентов не приглашает. Например, одним из способов взаимодействия является интернет-банкинг — в нем банк может направить клиенту уведомление, — пояснила OL Ольга Антонович.

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