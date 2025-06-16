Израиль объявил о завершении первого этапа военной операции против Ирана 16.06.2025, 21:41

За четыре дня ЦАХАЛ ликвидировал более десятка высокопоставленных военных Ирана и повредил ядерные объекты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана, сообщается на ее сайте.

Начатую 13 июня операцию ЦАХАЛ назвала «исторической» и заявила, что она направлена против «иранского ядерного проекта». Тегеран отрицает создание ядерного оружия.

По информации ЦАХАЛ, за первый этап операции удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.

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