Израиль объявил о завершении первого этапа военной операции против Ирана
- 16.06.2025, 21:41
За четыре дня ЦАХАЛ ликвидировал более десятка высокопоставленных военных Ирана и повредил ядерные объекты.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана, сообщается на ее сайте.
Начатую 13 июня операцию ЦАХАЛ назвала «исторической» и заявила, что она направлена против «иранского ядерного проекта». Тегеран отрицает создание ядерного оружия.
По информации ЦАХАЛ, за первый этап операции удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.