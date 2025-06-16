закрыть
16 июня 2025, понедельник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль объявил о завершении первого этапа военной операции против Ирана

  • 16.06.2025, 21:41
Израиль объявил о завершении первого этапа военной операции против Ирана

За четыре дня ЦАХАЛ ликвидировал более десятка высокопоставленных военных Ирана и повредил ядерные объекты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана, сообщается на ее сайте.

Начатую 13 июня операцию ЦАХАЛ назвала «исторической» и заявила, что она направлена против «иранского ядерного проекта». Тегеран отрицает создание ядерного оружия.

По информации ЦАХАЛ, за первый этап операции удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук