«Мощная баллистика взорвала укрепления РФ» 1 18.06.2025, 11:08

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Украинский генерал рассказал о деталях удара ракеты «Сапсан».

Ракета украинского оперативно-тактического ракетного комплекса Сапсан, известного за рубежом под названием Гром-2, способна двигаться по аэробаллистической траектории, выполняя неожиданные маневры, что делает ее сложной целью для противоракетных систем, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Такая способность существенно увеличивает вероятность преодоления вражеской ПВО. Подобными характеристиками обладает и российский ОТРК Искандер. По его словам, реальная дальность Сапсана может достигать 500 км, что ставит его в один ряд с немецкими ракетами Taurus и превосходит американские ATACMS, дальность которых составляет до 300 км, сообщает Telegraf.

Снегирев уточнил, что в зоне действия ракеты могут оказаться российские военные аэродромы, включая Миллерово и Балтимор, где базируется фронтовая авиация, активно применяемая для ударов по позициям ВСУ с использованием корректируемых авиабомб (КАБов и ФАБов).

Также в радиус поражения попадают тыловые базы как на оккупированных, так и на российских территориях. По его мнению, наличие собственной баллистической ракеты у Украины может существенно подорвать логистику противника и изменить политическую ситуацию, лишив Россию возможности навязывать ультиматумы.

Военный эксперт Валерий Рябых из Defense Express добавил, что благодаря мощному боезаряду (от 500 кг до 1 тонны) и большой дальности поражения, Сапсан может сыграть ключевую роль в переходе Украины от оборонительной стратегии к стратегическому наступлению.

Один из разработчиков ракеты, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, сообщил в эфире телеканала FREEДОМ, что проект Сапсан был инициирован еще в 2006 году.

С началом полномасштабной войны проект получил новый импульс. По словам Романенко, в 2023 году прошли успешные испытания ракеты, а в мае 2024 года – уже боевые пуски на расстояние 300 км. Тогда Сапсан поразил российский командный пункт и пусковые установки комплексов Искандер. Хотя раньше проект ограничивали рамками дальности до 270 км, еще тогда в конструкцию закладывался потенциал на 500 км.

Среди сильных сторон комплекса — мощная боевая часть и усовершенствованная система наведения. Сейчас Украина работает над наращиванием производства: цель — выпускать сначала десятки, а в будущем — сотни таких ракет в месяц. По словам Романенко, одними только беспилотниками и крылатыми ракетами, вроде «Нептуна», задачу нанесения дальнобойных ударов не решить.

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