закрыть
21 июня 2025, суббота, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Начались секретные переговоры о замене аятоллы Али Хаменеи

  • 21.06.2025, 9:30
  • 2,328
СМИ: Начались секретные переговоры о замене аятоллы Али Хаменеи

Их ведут американские и европейские официальные лица.

Похоже, сорокалетняя эпоха аятоллы Али Хаменеи в Иране заканчивается. Американские и европейские официальные лица ведут секретные переговоры о замене аятоллы Али Хаменеи и о кандидатуре его возможного преемника.

Об этом рассказал сайт «Маарив», со ссылкой на телеканал CBS. В статье говорится, что иранский режим функционирует все хуже его управляемость падает. Из-за точечных ликвидаций оказались вырваны целые звенья управляющей цепочки. Коммуникации нарушены, кибератаки не прекращаются. Все это мешает американским и европейским дипломатам напрямую выходить на высокопоставленных лиц.

Но, несмотря на израильские удары по Ирану и на заявления иранской дипломатии о готовности «проявить гибкость», контроль над принятием решений в Тегеране остается в руках верховного лидера Али Хаменеи. Неназванные высокопоставленные источники CBS в дипломатических кругах сообщили, что, престарелый лидер борется с онкологическим заболеванием и скрывается из страха быть убитым.

Как пишет «Маарив», между американскими и европейскими официальными лицами ведутся секретные переговоры о замене Хаменеи и о возможной личности его преемника. Прорабатываются различные сценарии краха режима, с упором на то, кто будет контролировать ядерные объекты. Обсуждаются также возможные экологические последствия атаки на объект Фордо.

Вместе с тем, формально пока еще ничего не решено. Согласно оценке президента США Дональда Трампа, «окно возможностей» для дипломатических усилий в отношении Ирана закроется через две недели. И тогда США рассмотрят возможность прямого военного вмешательства.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров