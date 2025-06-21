СМИ: Начались секретные переговоры о замене аятоллы Али Хаменеи 21.06.2025, 9:30

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Их ведут американские и европейские официальные лица.

Похоже, сорокалетняя эпоха аятоллы Али Хаменеи в Иране заканчивается. Американские и европейские официальные лица ведут секретные переговоры о замене аятоллы Али Хаменеи и о кандидатуре его возможного преемника.

Об этом рассказал сайт «Маарив», со ссылкой на телеканал CBS. В статье говорится, что иранский режим функционирует все хуже его управляемость падает. Из-за точечных ликвидаций оказались вырваны целые звенья управляющей цепочки. Коммуникации нарушены, кибератаки не прекращаются. Все это мешает американским и европейским дипломатам напрямую выходить на высокопоставленных лиц.

Но, несмотря на израильские удары по Ирану и на заявления иранской дипломатии о готовности «проявить гибкость», контроль над принятием решений в Тегеране остается в руках верховного лидера Али Хаменеи. Неназванные высокопоставленные источники CBS в дипломатических кругах сообщили, что, престарелый лидер борется с онкологическим заболеванием и скрывается из страха быть убитым.

Как пишет «Маарив», между американскими и европейскими официальными лицами ведутся секретные переговоры о замене Хаменеи и о возможной личности его преемника. Прорабатываются различные сценарии краха режима, с упором на то, кто будет контролировать ядерные объекты. Обсуждаются также возможные экологические последствия атаки на объект Фордо.

Вместе с тем, формально пока еще ничего не решено. Согласно оценке президента США Дональда Трампа, «окно возможностей» для дипломатических усилий в отношении Ирана закроется через две недели. И тогда США рассмотрят возможность прямого военного вмешательства.

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