Опубликованы спутниковые снимки центра Фордо в Иране после атаки США 22.06.2025, 16:11

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Фото: AFP

Точный масштаб ущерба пока не подтвержден.

Появились первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо после того, как в ночь на воскресенье, 22 июня, его атаковали бомбардировщики США. На изображениях видны повреждения горного массива, где расположен объект, внешней части комплекса и входов в подземные тоннели, сообщает «Радио Свобода».

On 21 June 2025, President Trump announced the US had struck Iran’s Fordow Nuclear Facility with GBU-57A/B MOP bunker busting bombs. High-resolution imagery taken on 22 June 2025 shows the site after it had been struck. pic.twitter.com/iXid2djIgU — Open Source Centre (@osc_london) June 22, 2025

Точный масштаб ущерба пока не подтвержден.

Компания Maxar, специализирующаяся на спутниковом мониторинге, заявила, что зафиксировала необычную активность транспорта и грузовиков в районе завода Фордо за двое суток до ударов. Это может свидетельствовать о вывозе высокообогащенного урана с территории предприятия.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что после ударов США признаки повышения уровня радиации на территории Ирана не зафиксированы.

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