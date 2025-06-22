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Опубликованы спутниковые снимки центра Фордо в Иране после атаки США

  • 22.06.2025, 16:11
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Опубликованы спутниковые снимки центра Фордо в Иране после атаки США
Фото: AFP

Точный масштаб ущерба пока не подтвержден.

Появились первые спутниковые снимки ядерного центра в Фордо после того, как в ночь на воскресенье, 22 июня, его атаковали бомбардировщики США. На изображениях видны повреждения горного массива, где расположен объект, внешней части комплекса и входов в подземные тоннели, сообщает «Радио Свобода».

Точный масштаб ущерба пока не подтвержден.

Компания Maxar, специализирующаяся на спутниковом мониторинге, заявила, что зафиксировала необычную активность транспорта и грузовиков в районе завода Фордо за двое суток до ударов. Это может свидетельствовать о вывозе высокообогащенного урана с территории предприятия.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что после ударов США признаки повышения уровня радиации на территории Ирана не зафиксированы.

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