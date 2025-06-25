Двухметровый сом в Германии напал на людей 25.06.2025, 0:59

За несколько часов рыба напала на пятерых отдыхавших.

Нетипичная ситуация произошла на днях на озере Бромбах в Баварии. Большой сом напал на отдыхавших и покусал их.

Большой сом вызвал настоящий переполох. За несколько часов большая рыба напала на пятерых отдыхавших.

Волонтеры Красного Креста, находившиеся у озера, оказали пострадавшим первую помощь: у них были раны от укусов. На место в итоге прибыла полиция и оцепила рекреационную зону. Поскольку рядом отдыхали люди, а неподалеку проходил музыкальный фестиваль, рыбу попытались отпугнуть выстрелами. Ее ранили, после чего сома поймали рыбаки и убили. «Это было совершенно нетипичное поведение для рыбы», — сообщает издание infranken.de.

Эксперт по ихтиологии из Ассоциации рыболовов Средней Франконии Ганс Падберг считает, что рыба вела себя агрессивно, так как пыталась защитить свое потомство: где-то рядом с платформой для купания могло находиться ее гнездо.

Особь, нападавшая на пловцов, была больше 2 метров в длину и весила около 90 кг.

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