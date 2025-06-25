закрыть
25 июня 2025, среда, 2:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сикорский: Европа должна стать сильнее России

  • 25.06.2025, 1:19
Сикорский: Европа должна стать сильнее России

Глава МИД Польши подчеркнул необходимость наращивания оборонных расходов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна поставить себе цель опередить Россию в сфере обороноспособности уже в ближайшие годы. Он подчеркнул необходимость наращивания оборонных расходов и развития военно-промышленного комплекса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время дискуссии на NATO Public Forum.

Сикорский напомнил, что Польша уже 15 лет тратит на оборону более 2% ВВП на оборону и в целом странам, которые находятся вблизи России не надо объяснять необходимость таких расходов.

«Россия для нас является главной угрозой», - подчеркнул Сикорский.

Он считает, что западным союзникам нужно учиться на примере войны в Украине.

«За более чем 3 года они построили 200 фабрик, но они в состоянии войны. Мы не в состоянии войны, мы в состоянии кризиса. Нам нужна армия дронов, нужны улучшенные процессы принятия решений, надо улучшить нашу радиоэлектронную борьбу... Нам не нужно быть так же продвинутыми, как США. Надо быть лучше россиян», - сказал Сикорский.

Министр отметил, что россияне также учатся очень быстро. При этом в контексте решения об увеличении расходов на оборону он подчеркнул, что речь идет о «настоящих деньгах».

«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х», - сказал Сикорский, вспомнив также о решении ЕС по перевооружению и инструмент SAFE.

По мнению Сикорского, партнерам необходимо учиться у украинцев.

«Украинская армия — самая большая армия в Европе на нашей стороне, и украинская оборонная промышленность наиболее эффективная промышленность на нашей стороне. Мы нуждаемся друг в друге», - заявил Сикорский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина