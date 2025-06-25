Сикорский: Европа должна стать сильнее России 25.06.2025, 1:19

Глава МИД Польши подчеркнул необходимость наращивания оборонных расходов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна поставить себе цель опередить Россию в сфере обороноспособности уже в ближайшие годы. Он подчеркнул необходимость наращивания оборонных расходов и развития военно-промышленного комплекса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время дискуссии на NATO Public Forum.

Сикорский напомнил, что Польша уже 15 лет тратит на оборону более 2% ВВП на оборону и в целом странам, которые находятся вблизи России не надо объяснять необходимость таких расходов.

«Россия для нас является главной угрозой», - подчеркнул Сикорский.

Он считает, что западным союзникам нужно учиться на примере войны в Украине.

«За более чем 3 года они построили 200 фабрик, но они в состоянии войны. Мы не в состоянии войны, мы в состоянии кризиса. Нам нужна армия дронов, нужны улучшенные процессы принятия решений, надо улучшить нашу радиоэлектронную борьбу... Нам не нужно быть так же продвинутыми, как США. Надо быть лучше россиян», - сказал Сикорский.

Министр отметил, что россияне также учатся очень быстро. При этом в контексте решения об увеличении расходов на оборону он подчеркнул, что речь идет о «настоящих деньгах».

«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х», - сказал Сикорский, вспомнив также о решении ЕС по перевооружению и инструмент SAFE.

По мнению Сикорского, партнерам необходимо учиться у украинцев.

«Украинская армия — самая большая армия в Европе на нашей стороне, и украинская оборонная промышленность наиболее эффективная промышленность на нашей стороне. Мы нуждаемся друг в друге», - заявил Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com