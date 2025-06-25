Конгрессмены США проголосовали против импичмента Трампа 25.06.2025, 2:04

Резолюция об импичменте Трампа была предложена демократом от Техаса Элоном Грином.

Большинство конгрессменов США проголосовали против запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, за то, чтобы отложить резолюцию об импичменте, проголосовали 344 из 423 членов Палаты представителей. Среди них все 216 республиканцев и 128 демократов. Против выступили лишь 79 членов Демократической партии США.

Резолюция об импичменте Трампа была предложена демократом от Техаса Элоном Грином. 22 июня аналогичную идею выдвигала член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. Она говорила, что атака США на Иран, совершенная без разрешения Конгресса, — «абсолютное и очевидное» основание для импичмента.

Первая попытка импичмента Дональда Трампа была совершена Конгрессом в 2019 году в его первый президентский срок. Тогда большинство принадлежало демократам. Господина Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Обе статьи были утверждены Конгрессом. Дональд Трамп стал третьим президентом США, в отношении которого было принято такое решение. В феврале 2020 года он был оправдан Сенатом по обеим статьям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com