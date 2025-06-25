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Курение вышло на первое место среди причин смертей мужчин

  • 25.06.2025, 5:13
Курение вышло на первое место среди причин смертей мужчин

В 2023 году во всем мире от воздействия табака погибло более семи миллионов человек.

В 2023 году во всем мире от воздействия табака погибло более 7 миллионов человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, курение лидирует среди факторов мужской смертности и занимает седьмое место в списке наиболее частых причин смерти женщин.

За 2023 год курение привело к смерти 5,59 млн мужчин и 1,77 млн женщин по всему миру, утверждает ВОЗ. Общемировой показатель смертности, связанной с табакокурением (включая жевание табака и пассивное курение), вырос на 24,4% с 1990 года.

В некоторых странах, по данным Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, зафиксирован резкий рост смертности от курения: например, в Египте он составил 124,3% за указанный период. По словам сотрудника IHME Брукса Моргана, воздействие табака является причиной приблизительно каждой восьмой смерти в мире.

«В то время как некоторые страны наблюдают обнадеживающее снижение смертности, связанной с табаком, другие движутся в противоположном направлении. Эти тенденции подчеркивают настоятельную необходимость ускоренной реализации и более строгого соблюдения стратегий, доказавших свою эффективность в сокращении потребления табака», — заявил ученый на недавней конференции в Дублине.

Группа из Института клинической и медицинской эффективности (IECS) в Аргентине изучила влияние употребления табака в Боливии, Гондурасе, Нигерии, Парагвае и Уругвае. Исследователи пришли к выводу, что курение спровоцировало более 41 тысячи смертей среди населения этих стран и обошлось их бюджетам почти в 4,3 млрд долларов — в виде медицинских расходов, потери производительности труда и других факторов. Эта сумма эквивалентна примерно 1% совокупного ВВП этих пяти государств, уточнила координатор по экономике здравоохранения IECS Наталия Эспинола.

Исполнительный директор Международного союза борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких Кассандра Келли-Чирино отметила, что последние исследования обличают табак как одну из самых разрушительных угроз здоровью современного человека. Она подчеркнула, что «не существует такого понятия, как безопасный табачный продукт, и снижение риска слишком часто означает просто увеличение прибыли для промышленности», поэтому в отношении курения надо придерживаться принципа нулевой терпимости.

В опубликованном 23 июня докладе ВОЗ содержится призыв к странам нарастить усилия по борьбе с табаком и новыми продуктами на основе никотина, такими как вейпы, в том числе путем повышения налогов и обязательного требования печатать предупреждения о вреде здоровью на упаковках.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил нестабильность прогресса в борьбе с табакокурением. «Несмотря на ужесточение регулирования, табачная промышленность продолжает развиваться, продвигая новые продукты, ориентируясь на молодежь и работая над подрывом наших достижений», — констатировал он.

По словам главы ВОЗ, государства могли бы повысить налоги на табак и табачную продукцию «для покрытия пробелов» в финансировании здравоохранения.

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