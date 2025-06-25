Израиль объявил о своей «исторической победе» в войне с Ираном 25.06.2025, 6:32

Ранее о своей «победе» объявил Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июня объявил свою страну победителем в войне, которую 12 дней назад развязала против Ирана. Его процитировало The Times of Israel.

«Мы одержали историческую победу», – заявил Нетаньяху.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за «участие в защите Израиля и устранении иранской ядерной угрозы». По словам Нетаньяху, глава Белого дома «принял беспрецедентные меры», а удар США по Ирану назвал «историческим событием» и «плодом дипломатической кампании», которую он вел совместно с министром стратегических вопросов Роном Дермером.

По словам Нетаньяху, США и Израиль «отправили ядерную программу Ирана в трубу».

«Если кто-то в Иране попытается восстановить эту программу, мы будем действовать с той же решимостью, с той же силой, чтобы пресечь любую подобную попытку», – отметил Нетаньяху.

Также он заявил об уничтожении иранской программы по производству баллистических ракет и большей части ее пусковых установок.

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