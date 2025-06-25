Дроны поразили один из важнейших заводов российского ВПК в Таганроге 1 25.06.2025, 7:47

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«Атлант-Аэро» производит беспилотники.

Поздно вечером 24 июня и после полуночи дроны атаковали российский город Таганрог: местные слышали серию взрывов, активно работала противовоздушная оборона. Под ударом, вероятно, оказался местный завод «Атлант-Аэро», который специализируется на компонентах для боевых БПЛА и систем управления, сообщает «Фокус».

В частности предприятие привлечено к проектам производства дронов «Орион», комплексов РЭБ и других составляющих для беспилотников, которые Россия применяет на войне с Украиной, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«В Таганроге нечто неизвестное прилетело в завод «Атлант-Аэро», — говорится в сообщении.

Местные каналы также распространили кадры атаки беспилотников по региону. На видеозаписях в сети слышно работу ПВО и видно вспышки в небе.

В то же время российские Telegram-каналы не сообщают об атаке дронов по заводу «Атлант-Аэро». По их информации, в результате атаки БпЛА в Таганроге зафиксированы падения обломков на территории стадиона «Авангард», где поднялся пожар из-за возгорания кровли.

В Азове, недалеко от Таганрога, в результате атаки дронов якобы повреждена кровля зернового склада в порту.

Подтверждения атаки по заводу «Атлант-Аэро» в Таганроге на момент публикации не поступало. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Завод «Атлант-Аэро» в Таганроге: что известно о предприятии

Завод «Атлант-Аэро» является важной частью российского военно-промышленного комплекса. Предприятие, как свидетельствуют данные из реестров, «специализируется на производстве летательных аппаратов, включая космическое и соответствующее оборудование».

Предприятие привлечено к проектам по производству БпЛА типа «Орион» и барражирующих беспилотников, комплексов РЭБ и разработке цифровой интеграции для FPV-дронов.

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