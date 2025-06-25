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США возобновляют работу посольства в Израиле

  • 25.06.2025, 7:56
США возобновляют работу посольства в Израиле

Самоизоляция дипломатов отменена.

Посольство США в Израиле возобновляет работу в среду, 25 июня. Самоизоляция дипломатов отменена.

Об этом сообщает Госдеп США.

«Из-за прекращения огня между Израилем и Ираном Командование внутреннего фронта сняло все ограничения, и посольство США будет работать в обычном режиме в среду, 25 июня», - говорится в сообщении.

Как отмечается, приказ о самоизоляции для государственных служащих США и членов их семей отменен.

Американским служащим и членам их семей запрещено выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления. Транзит между этими тремя районами, в частности в и из аэропорта Бен-Гурион, разрешен.

Напомним, в ночь на 25 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран достигли договоренности о полном прекращении огня.

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