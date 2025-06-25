«Не хочешь увольняться — задавлю!» 25.06.2025, 8:04

1,042

Белорус напал на жену-проводницу на глазах у ребенка.

Может ли отказ женщины уволиться с работы стать поводом для насилия со стороны ее супруга? Именно такая история произошла однажды в Полоцке. Правда, проблема была не только в работе, а еще и в ревности, пишет «Зеркало».

Свидетелем того, как мужчина напал на жену и грозился ее убить, стал их маленький ребенок.

Ситуация дошла до уголовного дела и суда — рассказываем, чем все закончилось для этой семьи. Подробности стали известны из приговора суда, размещенного в банке судебных решений.

Не та работа

Сергей и Ольга (имена вымышлены, так как не раскрываются в опубликованном приговоре) жили в Полоцке в одной квартире с тещей и воспитывали маленького сына. На первый взгляд это была обычная молодая семья, но внутри все не ладилось.

Сергей работал дальнобойщиком, а Ольга — проводницей на железной дороге. У женщины случались проблемы с алкоголем, и муж, который сам не пил, был этим очень недоволен. По его словам, Ольга в таком состоянии даже оставляла ребенка без присмотра, и из-за этого — чтобы нормально следить за сыном — ему пришлось сменить работу на другую, которая позволяла каждый день быть дома.

Последние полгода женщина уже не выпивала, но претензии Сергея не исчезли. Из-за работы проводницей он очень ревновал супругу. В ее телефоне он находил сообщения, которые казались ему двусмысленными. Скандалы в семье стали обыденностью.

Ультиматум и кулаки вместо слов

Однажды октябрьским днем семья собиралась поехать в другой город. Ольга почувствовала недомогание и ненадолго прилегла. В это время она услышала, как ее мать на кухне говорит зятю, что Ольгу переводят на другое направление на железной дороге, меняют график, и теперь ей придется по несколько суток проводить на работе.

Сергей мгновенно вспылил. Как это — жена будет разъезжать неизвестно где, не ночуя дома? Он стал требовать объяснений, а затем выдвинул ультиматум: Ольга должна немедленно уволиться с работы.

Женщина вышла к мужу в прихожую и напомнила ему, что уже предупреждала о переводе раньше. Сергей ничего не хотел слышать, стал напирать на нее, ударил кулаком в живот и толкнул всем туловищем. Ольга, согнувшись от боли, вернулась в комнату и присела на диван.

Но супруг не успокоился и продолжал кричать, требуя, чтобы супруга уволилась. Женщина категорически отказалась: работа ее устраивает и увольняться она не собирается. Она подчеркнула, что устала от постоянных скандалов. И сказала фразу, которая окончательно взбесила мужа: предложила развестись.

Сергей, совсем потеряв контроль, набросился на жену, пытаясь наносить удары кулаками. Ольга отбивалась ногами, пыталась увернуться. Тогда он навалился на нее всем телом, прижал к дивану и правой рукой схватил за шею, а левой удерживал ее руку, чтобы она не могла сопротивляться. И стал душить.

«Задавлю!» — шипел разъяренный мужчина. — «Я тебе покажу, как разводиться!»

Папа душит маму

Вся эта драма разворачивалась на глазах у маленького сына. Испуганный мальчик спрятался под плед и заплакал, наблюдая, как папа душит маму.

Ольге было больно, не хватало воздуха. Около пяти секунд, которые показались ей очень долгими, Сергей сдавливал ее шею, а она понимала, что не знает, способен ли он в гневе рассчитывать свою силу и вовремя остановиться, или же действительно сейчас ее убьет.

«Мне было страшно», — позже рассказывала женщина в суде. Угрозы мужа она воспринимала абсолютно реально, зная его агрессивный характер.

В этот момент теща бросилась оттаскивать зятя за плечи и тем самым спасла ситуацию. Сергей с силой оттолкнул ее так, что та отлетела на соседний диван. В ярости мужчина схватил коробку с игрушками и с размаху швырнул ее в стену. Ребенок заплакал еще сильнее.

Сразу же после вспышки агрессии Сергей заявил, что забирает сына. Он схватил мальчика, вытолкнул его в общий коридор, не давая женщинам подойти к малышу, и стал собирать вещи.

Теща в отчаянии крикнула, что вызовет милицию, а за ребенка его зарежет. Сергей потом уверял, что та грозила всерьез и он якобы видел, как в ее руке «блеснул нож», но обе женщины это отрицали. Как бы там ни было, ни к каким реальным действиям теща не перешла — лишь позвонила в 102.

Сергей тем временем одел сына и вывел его из квартиры. Когда к дому подъехала вызванная милиция, он сам направился к сотрудникам с ребенком на руках, чтобы рассказать свою версию событий.

Красные пятна

В суде Сергей не стал полностью отрицать случившееся, но попытался представить все как случайность. По его словам, он не имел умысла бить или хватать жену за шею — просто «так получилось».

Мужчина утверждал, что лишь держал руку у живота и в процессе ссоры толкнул конечность животом и «случайно» попал кулаком по жене. А про удушение заявил: когда понял, что схватил супругу за горло, сразу отпустил руку. Угрозы убийством он категорически отрицал.

Однако его версия противоречила показаниям всех свидетелей. Ольга и ее мать в один голос утверждали: мужчина действовал осознанно и открыто угрожал убийством.

На суде теща подтвердила в суде каждую деталь: видела, как зять ударил ее дочь в живот, как та согнулась от боли, как он душил ее, держа рукой за шею и крича, что задавит.

«У дочери после случившегося были красные пятна на шее», — свидетельствовала женщина.

Сестра Ольги, приехавшая на место уже после вызова милиции и сидевшая с испуганным племянником, сообщила суду, что мальчик рассказал ей: «Папа избил маму». На шее сестры она тоже видела красные пятна от рук душившего ту мужа.

Наличие пятен на шее потерпевшей подтвердил и милиционер, который приехал по вызову и беседовал с Ольгой.

Медицинские доказательства

Не оставляла сомнений и судебно-медицинская экспертиза. Врачи зафиксировали на теле Ольги следы насилия — кровоподтеки на шее и правом плече. Эти повреждения могли образоваться от захвата и сдавления руками.

Эксперты отметили: расположение травм исключает возможность их получения при падении. Они образовались именно от воздействия чужих рук, как и рассказывала потерпевшая.

Психологическое обследование показало, что Сергей страдал органическим расстройством личности, но при этом оставался вменяемым и в момент инцидента мог контролировать свои действия.

Приговор

Суд признал Сергея виновным по статье 186 Уголовного кодекса об угрозе убийством. Но при вынесении приговора суд учел «раскаяние» (несмотря на то, что, по версии Сергея, он «не специально» бил и душил жену) и наличие ребенка на иждивении.

В итоге мужчину приговорили к шести месяцам колонии, но лишь условно: если в течение года он не совершит новое преступление, то останется на свободе.

Единственным реальным наказанием стало взыскание уголовно-правовой компенсации в размере 40 базовых величин (1160 рублей на момент приговора). Эти деньги получила не пострадавшая, а государственная казна.

К слову, на момент суда супруги уже жили раздельно и находились в процессе развода. Ситуация явно стала для Ольги последней каплей, и она решила не сохранять брак, который превратился в череду скандалов и закончился физическим насилием на глазах у ребенка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com