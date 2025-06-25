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Нефть дорожает, а золото дешевеет

  • 25.06.2025, 8:31
Нефть дорожает, а золото дешевеет
Фото: AP

Что происходит на рынках после перемирия Израиля и Ирана?

Цены на золото снизились, а нефть после самого большого двухдневного спада с 2022 года подорожала на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть марки Brent выросла в цене примерно на 1% до почти 68 долларов за баррель. Это произошло после падения стоимости на 13% за последние два дня. А марка West Texas Intermediate превысила порог в 65 долларов.

«После двухдневного падения следует ожидать небольшой коррекции цен на сырую нефть. В то время как рынок будет некоторое время следить за хрупким перемирием (Ирана и Израиля, - Ред.), внимание снова переключится на экономическую ситуацию, судьбу переговоров США по тарифам и ОПЕК+», - пояснила основатель Vanda Insights Вандана Хари.

В то же время, золото наоборот подешевело на 1,3% - до 3325 долларов за унцию. По данным издания, геополитическая неопределенность наряду с торговой напряженностью привела к росту цены на 27% в 2025 году. В апреле был установлен рекорд - 3500 долларов за унцию.

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