Синоптики предупредили юг Беларуси о вероятности «суперячеек», локальных торнадо и града

Синоптики предупредили юг Беларуси о вероятности «суперячеек», локальных торнадо и града1
- 25.06.2025, 8:45
Когда потеплеет до +26°С?
Синоптики предупредили жителей южных районов Беларуси о «небольшой вероятности» образования суперячеек, что может привести к возникновению локальных торнадо, граду и шквалистому усилению ветра. Посмотрели оперативный прогноз и узнали, надолго ли задержится непогода и когда в Беларуси потеплеет до +26°С.
Предупреждение о шквалистом усилении ветра 25 июня для юга Беларуси выпустил ЕSTOFEX.
Предупреждение 1-го из трех по степени суровости погодных условий уровня.
«Есть и небольшая вероятностью образования суперячеек с низкой границей облачности, локальных торнадо и небольшого града», — разъяснили, чем это грозит югу страны авторы тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб».
ESTOFEX — Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов, это инициатива группы европейских метеорологов, основанная в 2002 году. ESTOFEX служит платформой для обмена данными о прогнозировании сильных конвективных штормов в Европе.
Суперячейки — это особый тип грозовых облаков, которые отличаются мощной и долгоживущей вращающейся структурой (мезоциклоном). Они считаются наиболее опасным видом гроз, так как часто сопровождаются экстремальными погодными явлениями, такими как град, шквалистый ветер, а в условиях высокой влажности и сильного ветра могут провоцировать образование торнадо. В отличие от обычных гроз, суперячейки могут существовать несколько часов, перемещаясь на сотни километров.
Специалисты также предупредили, чтоиз-за влияния «фронтальной волны» 25 июня в Беларуси ожидается «значительно больше дождей», в том числе на юго-западе страны, где, по словам авторов канала, в последнее время наблюдался дефицит влаги.
Прогноз Белгидромета на 25-27 июня
В свою очередь Белгидромет выпустил на 25 июня «оранжевое» метеопредупреждение. По его прогнозу в Гродненской и Брестской областях сегодня ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 м/с. Для остальной страны действует «желтый» уровень метеоопасности из-за сильного ветра и потенциально опасных гроз.
Оперативный прогноз на ближайшие три дня указывает на преимущественно дождливую погоду из-за неустойчивых воздушных масс, которые будут господствовать над территорией Беларуси. Впрочем, в отдельных районах страны воздух в ближайшие дни может прогреться до +26°С.
среда, 25 июня:
Погодные условия: неустойчивая воздушная масса, влияние атмосферных фронтов
Облачность: облачно с прояснениями
Осадки: дожди (местами ночью, утром и днем), грозы в отдельных районах
Ветер: юго-западный, порывистый (местами сильный днем на западе)
Температура: ночью +9..+15°С, днем +16..+22°С (до +25°С по югу)
Давление: слабо падает
четверг, 26 июня:
Погодные условия: фронтальный раздел (ночью), неустойчивая воздушная масса (днем на северо-востоке), повышенное давление (на юго-западе)
Облачность: ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность
Осадки: кратковременные дожди (ночью на большей территории, днем на северо-востоке), грозы
Ветер: западный, северо-западный, порывистый (сильный днем)
Температура: ночью +7..+13°С, днем +17..+24°С (до +26°С по западу)
пятница, 27 июня:
Погодные условия: повышенное давление (ночью), активная фронтальная система (днем)
Облачность: ночью переменная, днем облачно с прояснениями
Осадки: дожди (ночью на западе, днем на большей территории), сильные дожди (днем на западе), грозы
Ветер: неустойчивый умеренный, днем порывистый (сильный на западе)
Температура: ночью +6..+13°С (до +15°С на юго-западе), днем +18..+24°С (до +26°С по югу)