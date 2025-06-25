Миллиардер Джефф Безос перенес свою роскошную свадьбу из центра исторической части Венеции 25.06.2025, 8:51

Названа причина.

Американский миллиардер Джефф Безос из-за протестов местных жителей перенес свадьбу с Лорен Санчес из центра Венеции в другой район. Об этом сообщает итальянское издание Panorama.

Как сообщалось ранее, свадьбу должны были провести в отреставрированной бывшей благотворительной школе Скуола Гранде делла Мизерикордия. Теперь же гости соберутся в здании Венецианского Арсенала — ничуть не менее роскошном объекте, но расположенном подальше от центра города. Эту информацию Би-би-си подтвердил сотрудник мэрии Венеции.

Как отмечает Panorama, в мероприятии примут участие семь или восемь суперъяхт, принадлежащих друзьям пары, запланированы около 90 частных рейсов и воздушных такси в аэропорты Венеции и других ближайших городов.

Предварительно даты свадьбы не назывались, но известно, что на нее приглашены около 200 гостей, в том числе Кэти Перри, Опра Уинфри, Ким Кардашьян и дочь Дональда Трампа Иванка.

Ранее стало известно, что в ответ на свадьбу Безоса в Венеции местные активисты заклеили стены города плакатами «Нет места для Безоса» и разместили баннеры на таких знаковых туристических объектах, как мост Риальто и остров Сан-Джорджо-Маджоре.

«То, что здесь происходит, — это вопиющее высокомерие, — сказала 34-летняя Марта Сотторива, учительница английского языка в средней школе Венеции и активистка. — Он эксплуатирует город так же, как эксплуатировал рабочих по всему миру, чтобы построить свою империю».

23 июня активисты развернули на площади Святого Марка огромный баннер с надписью: «Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете платить больше налогов». Плакат быстро убрала полиция.

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