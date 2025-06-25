По белорусскому рублю ударили из России 2 25.06.2025, 8:57

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Валютный рынок может начать лихорадить.

Положение на валютном рынке Беларуси сейчас во многом зависит от того, что происходит на российском. Недавно в соседней стране снизили ключевую ставку — аналог нашей ставки рефинансирования. Причина — замедление роста инфляции. Это решение Центробанка РФ может ослабить российский рубль к доллару, а следом — ударить и по белорусской нацвалюте. «Зеркало» посмотрело, как развивается сейчас ситуация в России с показателями, которые стимулируют Центробанк этой страны изменять ключевую ставку и ставить под угрозу курс рубля.

Что происходит с российским рублем после снижения ключевой ставки, а что — с белорусским

Центробанк РФ 6 июня опустил ключевую ставку с рекордных 21% до 20% годовых. Среди причин такого решения, как озвучивали ранее, то, что «текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться».

Экономистка Анастасия Лузгина ранее отмечала, что если Центробанк РФ решит снизить ключевую ставку, это может привести к ослаблению российского рубля к доллару. Это следом по цепочке может привести к похожему тренду на валютном рынке Беларуси.

Что получается на практике? Пока наблюдается противоположная ситуация. Так, с момента снижения ключевой ставки официальный курс доллара в РФ снизился с 79,1 до 78,3 российского рубля (это данные за 6 и 24 июня соответственно).

Похожий процесс происходил и в нашей стране: если 6 июня курс доллара, по данным Нацбанка, был 3,0008 рубля, то 24-го — 2,9679.

В РФ намерены продолжать снижать ключевую ставку «по мере торможения инфляции».

Какая ситуация в России с ростом цен

Годовая инфляция в соседней стране начала замедляться, составив по итогам мая 9,88%. Хотя еще недавно была выше 10%. Центральный банк России с середины 2023 года повышал ключевую ставку (от нее зависят в том числе многие ставки по кредитам и вкладам), стремясь ограничить потребительскую активность и кредитование. Это охладило спрос и частично сдержало рост цен.

Кроме того, этот процесс влиял на укрепление российского рубля на валютном рынке.

Власти России рассчитывают на дальнейшее снижение инфляции до 7−8% к концу 2025 года. А также надеются на возвращение к целевому уровню в 4% в 2026-м.

Как обстоят дела во внешней торговле

Что касается торговли России с другими странами, то здесь ситуация ухудшается. По итогам первых четырех месяцев этого года профицит внешней торговли — превышение экспорта над импортом — составил 42,4 млрд долларов. Это на 18,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт за это время уменьшился на 7,9 млрд долларов и составил 128,2 млрд. Тогда как импорт, наоборот, вырос на 1,6 млрд — до 85,8 млрд долларов.

Анастасия Лузгина ранее отмечала: «Здесь смотря как будет развиваться ситуация со стоимостью на энергоносители, как будут работать санкции. Это тоже будет оказывать влияние на российский рубль». По ее оценке, этот показатель также должен был действовать на снижение курса рубля РФ.

Как ситуация в России влияет на наш валютный рынок

Как неоднократно указывали экономисты, ситуация на российском валютном рынке влияет на то, как себя чувствует наш рубль. Например, при ослабевании валюты РФ к доллару следом похожий процесс происходит с нашим. Это связано с тем, что Россия является основным торговым партнером Беларуси, значительные расчеты между странами происходят именно в российских рублях.

Например, в мае этого года экономистка Анастасия Лузгина подчеркивала, что динамика валютного рынка в соседней стране остается основным фактором, который влияет на изменение курса белорусского рубля к той же американской валюте. Тогда рубль РФ чувствовал себя более уверенно — и наш тоже укреплялся к доллару, хотя к российскому он, наоборот, ослабевал.

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